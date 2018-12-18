苹果推送iOS 12.1.2：国行设备引入新动画

iOS 12.1.2 中包含了针对中国用户的特有改动，即应用强制退出时的新动画。

苹果公司周二凌晨发布了 iOS 12.1.2 的正式版本，这是 iOS 12 操作系统自 9 月发布以来的第四次升级。苹果在两周以前推送了 iOS 12.1.1，iOS 12.1.2 的首个开发者测试版则在一周前发布。





据了解，此次 iOS 12.1.2 更新仅在 iPhone 上可用，目前用户可以通过“设置 – 通用 – 软件更新”的路径进行 OTA 下载。根据苹果发布的更新说明，iOS 12.1.2 是一个 bug 修复更新，这个更新发布的时间很奇怪，因为苹果在发布软件更新之前通常会发布多个测试版，而 iOS 12.1.2 只发布了一个 beta 测试版就正式推送给用户。

值得一提的是，iOS 12.1.2 中包含了针对中国用户的特有改动，苹果在这个更新中推出了应用强制退出时的新动画。在 iOS 12.1.2 中，苹果将应用上滑强制退出改为缩放效果。

上周，福州市中级人民法院发布了针对部分旧款 iPhone 的禁令，禁止苹果在中国市场进口和销售几乎所有型号的 iPhone。这项禁令基于在触摸屏上调整照片大小和管理应用程序两项专利。苹果回应称将发布软件更新以解决潜在的专利侵权问题。以下是 iOS 12.1.2 的完整更新说明：

iOS 12.1.2 包含 iPhone 问题修复。本更新：

- 修复了 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 的 eSIM 激活问题

- 解决了可能影响 iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max 在土耳其的蜂窝移动连接的问题

- 推出了应用强制退出时的新动画

- 更新了用于设置联系人和墙纸图像的共享表单控制

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。