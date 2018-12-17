爱与沉痛《我的孩子：生命之泉》支持中文

一小拨人类曾试图通过生育达到所谓“种族优异”，行为多荒谬，结果就多惨痛。

《我的孩子：生命之泉》是像历史纪实一样的游戏，它的玩法是养成，玩家作为父母，培养一名领养儿童长大。与其他养成类游戏不同，这个游戏改编于真实的历史事件——“生命之泉”计划。







“生命之泉”是纳粹发起的所谓“优生”与“超级人类”的项目，纳粹分子认为只有雅利安血统才是最高级的血统。在 1936 年时，他们为了培养更多具有高级血统的儿童，让拥有雅利安血统的女人和纳粹高级军官结合，以此生出他们认为的“优秀的孩子”。



可惜的是，1945 年，在这些被德国人视为高级血统的孩子还没有成长到足以成为一名伟大的战士时，德国就已经宣布投降了，“生命之泉”计划也随之化为泡影。但这些在“生命之泉”计划中诞生的孩子还是存在着，除了一些被纳粹残忍杀害的孩子之外，其他的孩子陆续在欧洲的各个营地被发现，然而他们的身份却从从承载人类未来的“德意志之光”，沦为到处受人欺侮的“纳粹崽子”，很多孩子成为彻底的孤儿，遭受虐待、驱逐，杀害。



随着德国在二战期间不断扩张，“生命之泉”项目也被拓展到了其它国家，被纳粹占领的挪威也是其中之一。挪威境内就有不少的“生命之泉”营地，二战结束后，为了解决这一大麻烦，挪威政府把部分孩子遣送回德国，而那些留在挪威的孩子，则只能忍受更加无常的命运。



游戏《我的孩子：生命之泉》就是从这一幕展开：二战结束后，玩家在挪威收养了一名因“生命之泉”计划诞生的孩子。（在这里可以选择男孩还是女孩，如果是男孩的话就是克劳斯，女孩就是卡琳。）







但在这个充满仇恨与敌意的社会中，抚养孩子并不是件容易的事情。你作为一位单亲的养父/母，可用的资源也不丰富，因此需要合理分配您的时间与资源，尽可能的为孩子提供更好的生活。



他/她是一个特殊的孩子，成长过程中会面临更多问题，在给孩子尽可能好的物质生活的同时还需要不断关心孩子的心里变化，尽可能的抚平战争和歧视给孩子带来的伤害，给孩子最大的幸福感。但即便你再小心翼翼，即便你的孩子懂事、敏感、安静，但还是会遭受校园霸凌，甚至被坏人侵犯，产生心理阴影，影响 ta 的一生。



为了制作这个游戏，开发者团队亲自走访了一部分“生命之泉”项目的亲历者，亲耳听到这些受害者讲述了他们悲惨的故事。



诚然，《我的孩子：生命之泉》作为一个游戏来说，其背景有些沉重和揪心，但正因如此才能让生长在和平年代的人们真正明白——战争对人的伤害是无法修复的，以及如今的和平是多么的难能可贵。





《我的孩子：生命之泉》此前在 6 月份上架，但由于缺少中文导致评分过低，通过开发者的积极沟通、社区爱好者的一致努力，目前它已经更新支持简体中文。游戏售价 18 元，细节用心制作精良，带给人很大触动，建议大家不要错过。

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