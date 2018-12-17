小熊老师趣玩iOS连载：教你捏个圣诞装扮

拟我表情给了用户个性化选择的权利，就看你能玩出什么花招了。

如果你有支持面容 ID 的新 iPhone 或 iPad，那么你就可以使用这些设备来做一个属于你自己的动话表情，也就是拟我表情。





圣诞节临近，相信许多朋友都想借助拟我表情来“捏”一个圣诞装扮的脸，如果你还没有解锁这项技能，接下来不妨跟着小熊老师一起学习吧。

首先，你需要一台支持面容 ID 的设备，包括 iPhone X、iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、2018 款 11 英寸和 12.9 英寸 iPad Pro。

然后，在信息应用的对话框中打开动话表情，滑动到最左边找到“+”添加全新拟我表情。无论您选择何种皮肤，还有发型、头型，这些全部都不重要。捏圣诞装扮的关键是选择“头饰”，圣诞装扮的头饰在菜单中的后几排，选中圣诞帽后再向上滑动选择调色板中的红色，一顶圣诞帽就这样诞生了。

制作好圣诞装扮的拟我表情后，你可以在信息对话框中选择左侧的相机按钮来进入拟我表情的自拍模式，然后一张带有圣诞气氛的照片就呈现在你的面前了。

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