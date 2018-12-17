苹果再次挖角特斯拉 “泰坦”项目有新进展？

安德鲁·金加盟苹果的消息可能再次引发人们的猜测，即苹果仍然在开发自己的汽车。

根据外媒 9to5Mac 的报道，苹果最近聘请了特斯拉的高级设计师安德鲁·金（Andrew Kim）。据了解，安德鲁·金在特斯拉工作了两年，参与了多款特斯拉汽车（甚至包括未发布的车型）的设计，目前他在苹果从事的项目尚未披露。





安德鲁·金在微软公司从事了三年的设计工作，他在微软的最后一项工作跟 HoloLens 有关。2016 年，他跳槽去了特斯拉。上周，安德鲁·金在 Instagram 上分享了他在苹果上班的第一天，目前他在领英上的职位显示为“设计师”。

“在过去的几年里，苹果的关注点已经从制造自己的自动驾驶汽车转向了制造一个自动驾驶汽车系统。”苹果 CEO 蒂姆·库克在去年的一次采访中分享了这一点。几个月后，《纽约时报》的一篇报道称，苹果的“泰坦”汽车项目（Project Titan）已或多或少地转向制造一款 CarOS，供其他汽车制造商使用。

因此，安德鲁·金加盟苹果的消息可能再次引发人们的猜测，即苹果仍然在开发自己的汽车。这位设计师在特斯拉的工作重点是设计 Model 3 内部的驾驶舱空间。

考虑到安德鲁·金的背景，以及苹果从特斯拉挖走道格·菲尔德(Doug Field)与鲍勃·曼斯菲尔德(Bob mansfield)合作开发 Project Titan，苹果的汽车计划可能会有一些新的发展或变化。不过，正如前面提到的，安德鲁·金还参与了微软 HoloLens 的设计，因此不排除他加入苹果智能眼镜研发团队的可能性。此前有传闻指出，苹果正在开发一款智能眼镜，可能会在 2020 年上市。

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