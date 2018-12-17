关于2019年的新iPhone 这7项改进值得期待

2018 年的 iPhone 才推出几个月，但已经有不少人开始展望明年的苹果手机。

2018 年的 iPhone 才推出几个月，但已经有不少人开始展望明年的苹果手机，甚至在 iPhone XS 和 iPhone XR 发布之前，就已经有很多关于 2019 年 iPhone 系列的传闻和报道。今年的 iPhone 使用了类似 iPhone X 的设计语言，很多用户都在期待苹果推出的新 iPhone 可以更“新”一些。





如果没有意外，下一代 iPhone 将采用新的 A 系列芯片和新的 iOS 操作系统，可能分别是 A13 和 iOS 13。除此之外，外媒 iDropNews 还列出了 2019 年 iPhone 值得期待的 7 项改进，一起来看看吧。

三摄像头设计

在智能手机市场的竞争中，相机技术的更新是非常常见的，也是非常受欢迎的。如今，大多数旗舰手机都配备了双摄像头，而华为已经有一款三摄旗舰 P20 Pro，苹果明年可能也会推出三摄 iPhone。一些分析师评论和供应链报告显示，苹果明年将至少发布一款带三摄像头的智能手机，其他手机厂商可能也会这么做。目前还不清楚哪款 iPhone 将获得三摄升级，但基于以往的经验，这款手机很可能是 iPhone XS Max 的继任者。

全 OLED 阵容

虽然传言并不完全一致，但大多数供应链消息人士和分析师预测，苹果将在 2019 年实现 iPhone 的“全 OLED”阵容。这意味着，如果苹果推出中档 iPhone XR 的继任者，它也将使用 OLED 屏幕。iPhone XR 的继任者使用 OLED 屏幕是否会影响其定价还有待观察，OLED 是一种卓越的显示技术，但是如果它提高了 iPhone XR 后续产品的价格，就不太符合中端的市场定位了。

后置 3D 摄像头

《巴伦周刊》最近的一份报告称，2019 年 iPhone 产品线将增加一些增强现实功能。虽然该报告没有提供更多的细节，但是我们可以回顾一下之前的传闻和报道来了解更多的背景。彭博社在 2017 年 11 月曾经报道称，苹果正在为其后置摄像头开发一种 3D 激光测深系统，这个系统是在前置 TrueDepth 系统的基础上开发的，它可能会为明年的 iPhone 带来一些增强现实方面的特性。

更轻薄的机身

如果将强大的功能考虑在内，目前大多数智能手机都是非常轻薄的，包括 iPhone 在内。而最近有传言称，苹果可能会在 2019 年推出比以往所有机型都更薄更轻的 iPhone 系列。韩国 ETNews 表示，苹果将为其手机使用一种新的触控集成柔性 OLED 显示屏，这种新的显示屏幕除了让 iPhone 机身更轻薄之外，还可以为其他硬件提供更多的内部空间，比如更大的电池。

更大的电池

苹果公司一直在尽一切可能改进 iPhone 手机的电池技术，但是坦白说，iPhone 要想实现长达数天的续航时间还有相当长的一段路要走。2017 年 12 月的一份报告表明，2019 年的 iPhone 将更接近这一目标。据分析师预测，苹果将在 2019 年和 2020 年提高 iPhone 的电池容量，这得益于更好的电池技术，以及尺寸更小但同样强大的内部组件为电池腾出更多的空间。对于感觉 iPhone 续航无法满足使用需求的用户来说，这一点非常值得期待。

更小的“刘海”

最近有报道称，iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 这三款机型的继任者可能不会太大的设计改动。许多媒体将此解读为屏幕顶部的凹槽仍然会继续存在。但也有相反的传言。今年早些时候，据内部消息人士表示，苹果正在考虑将 iPhone 上的人脸识别模块与前置摄像头结合起来，这可能意味着苹果至少在考虑缩小“刘海”的尺寸。

触控笔

iDropNews 列出的最后一项值得期待的 iPhone 改进是触控笔，尽管苹果一直以“反触控笔”著称，至少在 iPhone 上是这样（不，我们说的不是 Apple Pencil）。去年的一份报告显示，未来的 iPhone 可能也将配备触控笔。据知情人士透露，苹果的工程师正在研发一款兼容触控笔的 iPhone，有望在 2019 年上市。一款支持触控笔的 iPhone XS Max 继任者似乎是合理的，它能够更好地跟三星 Galaxy Note 系列竞争。

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