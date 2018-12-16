苹果iPhone XS被老外起诉像素和尺寸造假

所有带有“刘海”设计的OLED iPhone都被告了，认为苹果虚假宣传。

最近，苹果又迎来了一场老外集体诉讼，指控苹果采用 OLED 显示面板的 iPhon 显示屏尺寸和像素上进行了虚假宣传，称苹果完全是偷工减料或偷梁换柱。这些被老外点名的机型包括 iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max，他们不仅将“刘海”和“圆角”设计作为依据，而且还谈到了 OLED 子像素的问题。





这批老外的原告律师 Christian Sponchiado 和 Courtney Davis，已经给美国加州北区地方法院提交了诉讼文件中。文件中称，苹果的 OLED iPhone 机型存在虚假营销行为，苹果在营销中完全是不实陈述，因为屏幕没有提供真正的像素，分辨率数字也是错误的，误导消费者，让他们认为 OLED iPhone 的像素比实际高。

例如在诉讼文件中，老外提到了子像素的问题，称传统意义上，像素是由 R、G、B（红、绿、蓝）子像素组成，每三个子像素组合成单一个颜色像素，这才是“真实像素”。不过，苹果的 OLED iPhone 机型缺少大量的红色和蓝色子像素，每一个像素组成只包含了 1 个绿色子像素、2 个四分之一的红色子像素和 2 个四分之一的蓝色子像素，完全是“虚假像素”。

投诉的老外认为，这种不是真正的像素无不可能任意生成任何颜色，而且由于缺乏等值的子像素，图像显示会模糊，但苹果依然误导消费者称其屏幕提供了比传统 RGB 屏幕更出色的清晰度。

关键是，产品屏幕的总子像素存在造假，因为每个“虚假像素”只有两个子像素，因此计算屏幕总子像素计算的话，iPhone XS 应该为 2436×1125×2=5481000 子像素。相比之下，iPhone 8 Plus 提供了更高质量的像素更高，具体为 1920×1080×3=6220800 子像素，很明显其显示质量更高。

同时，iPhone X 产品被宣传屏幕有 2436×1125 像素，但事实上不达不到真实像素，因为由于屏幕顶部存在缺口以及圆角落，所以达不到真实像素，屏幕的边角实际上缺少了 120 个垂直像素，并不能像之前 iPhone 8 系列那样计算。相比之下，iPhone 8 Plus 屏幕顶部没有凹槽，显示区域也没有采用圆角设计。

诉讼文件还显示，苹果告诉应用程序开发者或开发商，不能在所谓的“安全区域”上设计自己的应用，原因是要去适应带有凹槽的 OLED iPhone 物理限制和 iOS 的状态栏。因此，iPhone X 最大的矩形屏幕显示面积只有 2195×1125 像素的分辨率，这其实比宣传的 2436×1125 少了 10% 的面积。

有意思的是，虽然苹果宣传 iPhone XS 为 5.8 英寸大小，但老外在诉讼文件中称，这完全是欺骗消费者，“全面屏”就是欺骗性的字眼，因为在屏幕顶部真实设计了凹槽，完全与宣传不符合，苹果还故意在多处广告中还特地用黑色的图像壁纸掩盖凹槽，真正去掉这些无效面积之后实际应该只有 5.6875 英寸，iPhone XS Max 的尺寸宣传同样是欺骗消费者。

老外在诉讼中要求法院对苹果这些违规行为实施禁令，并要求对参与集体诉讼的所有人支付损害赔偿金。不过，这起诉讼不太可能开庭审理，因为苹果可能会通过一切手段推翻诉讼，或直接达成和解。所以，这样的诉讼不太可能对苹果产生明显影响。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。