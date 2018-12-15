苹果广告什么水平？Top 25入围3个的水平

有哪些苹果广告让你印象深刻，都来说说看。

苹果的广告水准在科技圈内应该属于顶尖水平，那么在整个媒体圈子里呢？在 Adweek 发布的 2018 年度最佳广告排行榜（Top 25）上，苹果有 3 个电视广告入围，其中排名最高的那个广告排在了第二位，它就是苹果为 HomePod 打造的广告“Welcome Home”。





“Welcome Home”广告由 Spike Jonze 执导，歌手兼演员 FKA Twigs 出演。广告的手工布景是一大特色，完全利用道具制造出了空间拉伸的效果。苹果另一个入围的广告排在了第九位，那就是苹果最近发布的假日季度的动画广告“Share your Gifts”，这一广告甚至在 11 月被 Adweek 称为其它人应该模仿其“温情”的特别广告。 至于最后一个入围的广告则是排在第十九位的“Unlock”，该广告的特色是一名高中女生只需一眼即可获得特殊的“解锁”能力。说到这里你应该可以猜出来了，该广告展示了 iPhone X 的 Face ID 功能。

苹果每逢圣诞假日便会推出温情的电视长广告，其中不少广告更是成为了圣诞广告的经典，快来说说你对苹果广告的印象吧。

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