Cydia商店宣布关闭：iOS越狱时代已经过去

2018-12-15 13:14:59
陈知心
威锋网
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Cydia 上的购买选项已经禁用，这意味着用户不能再从 Cydia 商店购买项目。

说起 iOS 越狱，你肯定会想到 Cydia 商店，这个商店允许越狱用户购买破解的资源和应用，实现对 iPhone 的自定义设置。而随着 iOS 系统的不断完善，关于越狱的消息越来越少，现在，这个 Cydia 商店也走到了尽头。


周五晚上，Cydia 之父 Saurik 在 Reddit 的一个帖子上宣布了关闭 Cydia 的消息。他说，Cydia 商店在很长一段时间里几乎没有收入，该商店最近还出现了一个 bug，可能会给用户带来风险。

Saurik 表示：“事实是，我想在年底前完全关闭 Cydia 商店，而在收到漏洞报告后我正在考虑将时间提前（到本周末）。这项服务让我赔钱，而且我也没有任何热情去维护它。”他说，下周将会有一个更正式的帖子，里面会有关于 Cydia 商店未来的更多细节。

很显然，Saurik 认为 Cydia 商店已经不值得他花费更高的成本去维护。目前，Cydia 上的购买选项已经禁用，这意味着用户不能再从 Cydia 商店购买项目。需要说明的是，Cydia 本身仍然存在，但是支付的后端将不再处于服务状态。越狱用户仍然可以下载过去的购买项目，并在第三方源进行购买。

你之前有没有使用过越狱的 iOS 设备？对于 Cydia 商店的关闭你有什么样的看法？一起来聊聊吧。

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