iOS 12给iPhone 5s注入新活力 你升级了吗？

外媒 CNET 本周再次对运行 iOS 12 的 iPhone 5s 机型了一些真实场景下的测试。

拥有旧款 iPhone 的人经常想知道，当 iOS 的新版本可用时，他们是否应该升级。旧款 iPhone 用户最担忧的是，要求较老的硬件跟上最新特性的需求可能会减慢速度，或者消耗更多的电量。iPhone 5s 是可以升级 iOS 12 的最老 iPhone 机型，这款搭载 A7 处理器的手机于 2013 年发布。问题是，iPhone 5s 到底应不应该升级 iOS 12？





苹果在发布 iOS 12 的时候强调了这个系统的性能特点，包括更流畅的动画，更快的应用启动速度和键盘显示速度等等。根据苹果公司的统计数据，在 iOS 12 中，应用程序的启动速度要快 40%，加载速度要快两倍，键盘的显示速度也比以前快 1.5 倍。从锁屏界面激活摄像头也是 iOS 12 的一个重点，苹果公司说在 iPhone 6 Plus 上快 70% 左右。

你可能已经看过不少旧款 iPhone 机型升级 iOS 12 的测试，外媒 CNET 本周再次对运行 iOS 12 的 iPhone 5s 进行了一些真实场景下的测试，结果显示，跟 iOS 11 相比，iOS 12 让 iPhone 5s 速度更快。除了打开地图的速度基本一样之外，iOS 12 打开 Instagram、邮件、Safari 等应用的速度都比 iOS 11 快，锁屏界面进入相机以及 Siri 响应的速度也更快了。以下是此次测试的一些细节：

iOS 12 有很多功能只能够在新款 iPhone 上使用，Animoji、Memoji、AR 应用支持等功能不会出现在 iPhone 5s 上。但是 CNET 的编辑 Patrick Holland 强调，在 iPhone 5s 这款受 iOS 12 支持的最老 iPhone 机型上也可以获得一些新的功能，比如控制中心的勿扰模式和屏幕使用时间。

Patrick Holland 还列出了 iOS 12 为 iPhone 5s 带来的几项值得注意的新功能，包括通知分组、Siri 捷径、FaceTime 语音群聊、自定义控制中心以及新的电池用量图。根据 Patrick Holland 的说法，安装 iOS 12 需要大约 2GB 的空闲空间，但除此之外，iPhone 5s 升级 iOS 12 基本上不需要太多的思考，做这个决定不应该那么难，这个系统是苹果给 iPhone 5s 用户的一份礼物。

最后，你的 iPhone 5s 升级 iOS 12 了吗？升级之后有没有发现什么优缺点？一起来聊聊吧。

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