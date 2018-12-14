郭明錤预测明年iPhone销量 最低仅1.88亿部

2018-12-14 21:14:07
陈知心
威锋网
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这位分析师认为，iPhone XR 的需求下降意味着 iPhone 的销量将同比大幅下降。

苹果分析师郭明錤周五在一份新报告中大幅下调了他对未来几个季度 iPhone 出货量的预期。这位分析师认为，iPhone XR 的需求下降意味着 iPhone 的销量将同比大幅下降。


郭明錤预计 2019 年第一季度的 iPhone 销量将在 3800 万至 4200 万部之间，低于 2018 年第一季度的 5000 万部，这一数字也比他之前预测的 4700 万至 5200 万部降低了 20% 左右。他在报告中指出，预计 2019 年 iPhone 的销量将远低于目前的普遍预期。他在报告中写道，预计 2018 年 iPhone 的总销量将达到 2.1 亿部，而 2019 年全年 iPhone 销量为 1.88 亿至 1.94 亿部，降幅达到 5%-10%。郭明錤预测的这一数字低于其他分析师预测的 2 亿部。

这位分析师表示，旧款 iPhone（如 iPhone 7 和 iPhone 8）所占的比例较高，但是无法抵消假日购物季过后 iPhone XS 和 iPhone XR 的销售疲软。过去几周，我们看到苹果公司对 iPhone XR 和 iPhone XS 进行了多轮营销，这似乎支持了这样一种观点，即今年 iPhone 的销量并没有以往那么强劲。郭明錤最初预计 2019 年第一季度 iPhone XR 发货量将达到 2000 万至 2500 万部，现在他将这一预期下调至 1500 万至 2000 万部。

苹果未来不会再公布 iPhone 的具体销量，因此投资者将密切关注 iPhone 的营收，以推断苹果智能手机业务的健康状况。此前有多份报道指出，苹果越来越依赖于其不断扩张的服务业务，以实现持续的收入和利润增长。

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