紧急止损：苹果计划将iPhone订单转给和硕

苹果公司正在与和硕公司就是否接受更多 iPhone 订单进行初步谈判。

为了应对中国法院周一宣布的 iPhone 销售禁令，苹果可能会将 iPhone 的大部分生产订单转交给和硕。根据《日经新闻》的报道，富士康和纬创生产的 iPhone 侵犯的高通的专利，但是和硕制造的 iPhone 和仁宝制造的部分 iPhone 被排除在禁售令之外。





报道称，和硕已和高通签署了一项专利许可协议，该协议涵盖了 iPhone 禁令中最核心的两项专利。苹果认为，如果法院强制执行 iPhone 禁售令，他们可以将富士康和纬创的 iPhone 生产订单转移给和硕（至少转移一部分），以减少该禁令带来的损失。

正如《日经新闻》报道所解释的，每一家 iPhone 制造商都通过跟高通独立谈判来获得自己的专利许可。和硕拥有高通的专利及专利组合授权，而仁宝则拥有其中一项专利的许可。据了解，苹果公司正在与和硕公司就是否接受更多 iPhone 订单进行初步谈判。但是这个计划有一个问题，那就是和硕的产能远远低于富士康能够提供给苹果的产能。因此苹果将不得不对供应链的资源配置更加谨慎。

《日经新闻》估计，一旦中国的 iPhone 禁令生效，苹果 2018 年剩余时间的营收将减少约 50 亿美元。通过和硕生产 iPhone 可以帮助苹果将这种损失降至最低。当然，如果苹果能在法庭上推翻禁令，则不需要进行 iPhone 生产工作的转移。今天早些时候，苹果表示将向中国 iPhone 用户发布软件更新，已解决任何潜在的侵权问题。

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