关于iPad版Photoshop CC你想知道的细节

虽然它要到明年才能正式发布,但是好奇的 iPad 用户和 Photoshop 用户已经对其有了相当大的兴趣。

Adobe 确定将于 2019 推出面向 iPad 平台的 Photoshop CC,这是在 1990 年 Photoshop 1.0 登陆 macOS 后时隔 28 年,Photoshop 真正来到 iPad 上,Adobe 强调这个即将到来的版本叫做“真正的 Photoshop”而不是“完整的 Photoshop”,它不是一个复刻移植,也不同于此前 iOS 上架的非完整版,而是力求将桌面端核心体验在触屏上重现的、独立的移动版本。





Adobe MAX 2018 期间官方初步演示了 Photoshop CC for iPad,该软件的用户界面与桌面版的 Photoshop 大致接近,创作区域的左侧是大家熟悉的工具菜单栏,拥有选取框、裁剪、画笔、橡皮擦、渐变工具、文字工具等等,右侧放置了图层调整、以及混合选项等等。据 Adobe 介绍,Photoshop CC for iPad 的用户界面针对触摸屏做了一定的调整,并进一步简化了使用工具时的操作流程。例如,在工具栏菜单中,按住画笔,它会自动切换为橡皮擦,松开变回画笔。对手势也是一大基础,比如说双指捏合会打开一个综合图层视图等等。

与此同时,像桌面版 Photoshop 的上方的任务栏下拉菜单这些元素,你在 iPad 上是看不到的,值得注意的工作窗口角落出现的半透明圆圈,这个是 Adobe 为 iPad 版专门设计的触控旋钮,长得很像手游里的虚拟摇杆,按住这个按钮或者将其朝某个方向旋转,可以进行不同的辅助操作,你可以将这个功能视为桌面版 PS 的“鼠标右键”辅助作用。

Photoshop 团队仍在调试这个虚拟触控旋钮,希望它能在不影响设计师们正常作业的情况下实现更多功能,比如它可以快速在不同公户之间切换,又比如它能和 Apple Pencil 协同工作,在绘图时按下按钮将铅笔变成橡皮擦。Photoshop CC for iPad 支持 Adobe 自家的 Creative Cloud 云同步功能,另外,像 iCloud、 Google Drive、Dropbox 等云存储服务也得到了支持。通过这些云端存储的 PSD 文件,你可以随时随地在 iPad 上打开 Photoshop 进行编辑处理,而回到办公桌前,你又可以在 PC 上打开未完成的 PSD 文件继续创作。

就功能而言,目前 Photoshop CC for iPad 已经具备大多数桌面版的功能,只不过它还并不完整。官方表示它将从核心工具开始一步步更新迭代,以更加灵活的方式加入更多内容,最终在某种意义上可以赶上桌面端 Photoshop。比如 Photoshop CC for iPad 未来会支持外设键盘快捷键,这样,使用外接键盘的用户可以用键盘 + Apple Pencil 进行操作,不过这个功能不会在首发版本中出现,需要等待后续版本更新以及收集用户反馈进行调整改进。对于习惯了键盘快捷键的设计者们来说,Photoshop CC for iPad 全新的触摸 UI 在刚上手时会感到有些不适应,不过整体的体验已经接近我们理想的样子。将 iPad 版称为成功或失败还为时过早,直到它能被有需求的用户真正掌握为止。从平台迁移习惯来说,桌面端→移动端大体是要优于移动端→桌面端的,从 PC 和 Mac 端用了数十年时间走过来的 iPad 版,应该能经得起考验。而苹果的 iPad 正迫切需要这样的工具,成就自己的“生产力”与“专业”的标签。

