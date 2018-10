若下代iPhone保持大刘海设计 你会怎么看？

iPhone 6设计就保持了四年,iPhone X到XS预计还再来两代,习惯了吗?

上个月初,苹果正式发布了三款全新的 iPhone 手机,包括:iPhone XR、iPhone XS 和 iPhone XS Max。其中,iPhone XS 本质上是去年 iPhone X 的升级版,而 iPhone XS Max 则是 XS 的加大版本(也可以说是苹果新屏幕尺寸的机型)。iPhone XR 则是 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的规格缩水版,更加实惠,屏幕尺寸介于两者之间。





今年的新一代 iPhone 是否大卖现在还不好说,按照很多分析预期,苹果明年年初的财报数字将变得非常漂亮。但话说回来,其实买家比较关心的还是每一代 iPhone 的改变在哪,尤其是外观设计因素,毕竟早期大卖的 iPhone 6 这代设计一直延续了四年的时间,令人困惑无比。所以,去年 iPhone X 发布之后很多机友再度疑问,这个全新造型又将延续几代呢?

从目前掌握的情报来看,似乎明年下一代 iPhone 的外观依然不会有所变化。前段时间,业内爆料界相当有名气的天风国际证券分析师郭明錤,发布一份新报告中称,2019 年苹果发布的下一代 iPhone 阵容仍将由三款机型组成,同时这三款机型的屏幕尺寸和屏幕类型仍将与当前一代机型相同,也就是 iPhone XS 和 iPhone XS Max 继任者采用 5.8/6.5 英寸的 OLED 屏幕,iPhone XR 继任者采用 6.1 英寸的 LCD 屏。

这就意味着,如果不出意外的话,明年新一代 iPhone 仍将与今年这一代 iPhone 非常相似。若郭明錤的爆料没有失误(过去几代爆料外观都准),明年大家就不要期待 iPhone 在外观上有大变革了,苹果更多只会选择在内在功能和硬件上区分每一款机型的定位。

讲真,过去几年苹果的确一直都在做这样的事情,即推出相同基本外观和屏幕尺寸的 iPhone 手机,包括 iPhone 6、iPhone 6s、iPhone 7 和 iPhone 8 系列,然后这几代 iPhone 之间的主要区别在于设备的内部硬件规格和软件功能特征。那么,再具体一点,苹果一般是如何给这几代 iPhone 做区分的呢?

按照过往的正常操作,苹果会在内部规格上做出多个方面的改进。例如,我们将去年的 iPhone X 与今年的 iPhone XS 相比,后者提供了更快、更强大的处理器、千兆级 LTE、更好的后置摄像头、双 SIM 卡支持、更便捷的无线充电以及更强的防水性等。然而,iPhone X 和 iPhone XS 看起来几乎一模一样,最明显的区别只是 iPhone XS 多了一个金色的版本而已。

因此,相信大多数人也都能自己预测 2019 年新一代 iPhone 的升级,因为苹果至少也会在这些方面做改进,例如配备更快性能更强的 A13 处理器,LTE 速率更快,摄像头再一次提升(传感器、软件算法和芯片结合)等。在这其中,太多果粉非常希望苹果在拍照方面取得重大的提升,因为当今智能手机市场成像方面的较量实在非常激烈,甚至是非旗舰手机。

另外,从苹果 iPhone 更新的历史来看,苹果倾向于为每一代 iPhone 采用最出色的智能手机显示屏,并赋予一定的新功能。例如 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 引入了新的显示屏,然后在 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 中再次采用,并加入 3D Touch。接着,iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 苹果再次升级屏幕,支持更大的 DCI-P3 色域。然后到了iPhone X 那一代,苹果又在保留 LCD 屏幕的基础上引入 OLED 屏幕。

不难发现,苹果针对 iPhone 显示屏方面的升级标准向来严格,从多个针对 iPhone 屏幕的实测来看,每一代 iPhone 的屏幕都提供了教科书级别的原厂校准,并且色彩的准确度大大提升,甚至是非主要产品线的 iPhone 5C 和 iPhone SE。

说了那么多,无非就是说,如果按照上述的更新方式,即便 2019 年苹果又再度推出与 iPhone XS 和 iPhone XS Max 相同外观的后续升级产品,我们应该也不会感到意外。至少在这些升级之中,显示屏幕和芯片的升级,始终被苹果视为每一代 iPhone 十分重要升级指标。

当然了,也有传言称,苹果正在想方设法缩小 iPhone X 初始设计语言的“刘海”,也就是正面屏幕顶部所谓的“凹槽”。如果苹果能够在不牺牲当前功能的情况下做到这一点,那么无刘海“真全面屏”的 iPhone 肯定会被是为最具吸引力的 iPhone,苹果自己也承认这是未来的方向。

最后,你在意 2019 年的 iPhone 与今年长得一样吗?你是否是一个对 iPhone 外观很在意的机友?对于苹果过去多年更看重内部改进的做法,你的看法又是什么呢?而如果 iPhone 真正做到全面屏之后,以后正面设计基本不会有太大改进,到那时你认为苹果是否应该每一年都大改背部呢?

