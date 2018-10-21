Pixelmator Pro现已完美支持macOS Mojave

Pixelmator Pro 现已更新至 1.2 版，新增多项功能，限时半价优惠中。

Pixelmator Pro 是 Mac 上一款出色的照片编辑软件，2017 年 11 月在 Mac App Store 上推出，作为一款充分利用苹果本地 api 的原生应用而较受欢迎。



在 Mac 新系统 macOS Mojave 推送后将近一个月，Pixelmator Pro 现在也已经更新至 1.2 版，完美支持 macOS Mojave。Pixelmator Pro 1.2 主要的改进包括全新外观，Core ML 驱动的自动照片增强，通过 Automator 批量处理等等。同时，软件在 Mac App Store 上售价近期优惠至 30 美元（中区 198 元），比原价（60 美元）降了一半，需要的同学可以趁此机会入手。









Pixelmator Pro 更新后可以在首选项中更改外观，支持 Mojave 的深色模式，支持自定义窗口背景。新版本可以利用 Automator 应用程序实现 5 种批量处理：对图像应用颜色调整，将效果应用于图像，自动增强图像，自动白平衡图像和更改图像类型。用户还可以创建自己的 Pixelmator Pro 快速操作，无需完全打开应用程序即可在图像上执行。

新增 Continuity Camera（连续互通相机）支持，利用手边的 iOS 设备拍摄/扫描图片并实时传输到 Mac，无需任何进一步操作，用户就能快速地将照片添加为 Pixelmator Pro 的编辑对象。此外，Pixelmator Pro 本身利用了 ML 框架来实现智能修图功能，现在改进后的机器学习方法，在数百万张专业照片上训练的算法效果将帮助用户自动改善任何照片的观感。新版本还支持彩色 SVG 字体，以实现更丰富，更生动的图形和设计。

Pixelmator Pro 基本上拥有你对 Mac 图像处理器所期望的所有工具，比如智能选择工具、修整工具、绘画工具、各种颜色调整效果等等。简洁的 GUI 配合 macOS 的外观，其风格和功能与苹果官方的产品十分接近。其在 Mac 端是 Adobe Photoshop 的潜在竞争对手，虽然用户数量与 Photoshop 不能比，不仅胜在容量小，一次性购买价格也不算高，软件的某些功能上以及用户界面体验上要优于 Photoshop。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。