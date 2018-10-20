iPhone XR出货量将比iPhone 8系列高出50%

iPhone XR 将推动使用 iPhone 7 或者 iPhone 6 的用户升级至新款机型。

古根海姆证券公司的分析师罗伯特·西赫拉(Robert Cihra)预测，iPhone XR 的出货量将远远超过 iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，但尽管较低的售价可能会影响 iPhone 的总体平均售价，但 iPhone XR 的上市可能有助于推动市场需求和第四季度的营收。





罗伯特·西赫拉在一份报告中指出，2017 年“通过平均售价实现的增长”并不适用于今年的苹果。iPhone XR 的较低价格预计会拉低 iPhone 的平均售价，部分原因是苹果被认为在这款 LCD 机型上做了足够的改进，将比去年 iPhone 8 系列的出货量高出约 50%。

与此同时，罗伯特·西赫拉也表示，iPhone XR 有可能会让一些使用 iPhone 7 或者 iPhone 6 的用户升级至新款机型。这位分析师估计，iPhone XR 将占苹果 12 月当季总销量的 40%，并在明年 3 月当季升至 50% 以上。iPhone XS Max 的销量预计将继续以三比一的比例超过 iPhone XS。

苹果将于 11 月 1 日公布新一季财报，预计 iPhone 出货量为 4,700 万部，同比增长 1%，而 12 月当季出货量将增至 8,000 万部，较上年同期增长 3%。

此外，罗伯特·西赫拉还提到了 10 月 30 日的苹果发布会，他预计 iPad 和 Mac 电脑将会更新。预计 9 月当季 iPad 出货量较上年同期仅增长 1%，而 Mac 的出货量同比下降了 11%。

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