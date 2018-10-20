iPhone XR将会成为最受欢迎的iPhone机型

对于部分消费者来说，iPhone XR 是一款比 iPhone XS 更值得考虑的机型。

Loup Ventures 公司的分析师吉恩·明斯特(Gene Munster)称，在 iPhone XR 开启预售的第一天，抢购这款手机的人要比 iPhone XS 推出时少，但 iPhone XR 最终仍会成为最受欢迎的 iPhone 机型。





吉恩·明斯特在一份研究报告中写道：“我们很惊讶地发现，除了 T-Mobile 上的部分机型外，iPhone XR 的交付时间几乎完全没有变化。相比之下，在同样的时间内，iPhone XS 和 iPhone XS Max 的交付时间很快就延长到了三到四周。”

不过，这位分析师也明确表示，基于交货时间延长的需求推断存在一定风险，因为无法知道苹果总共生产了多少产品，也无法根据型号来判断。尽管如此，吉恩·明斯特仍然认为 iPhone XR 将在明年成为最畅销的 iPhone，占苹果 2019 财年出货量的 38%。

对于部分消费者来说，iPhone XR 是一款比 iPhone XS 更值得考虑的机型，749 美元的起售价比 iPhone XS 低 250 美元，同时它还拥有许多跟 iPhone XS 相同的特性，比如 Face ID、全面屏和 A12 处理器。

吉恩·明斯特打算在 10 月 26 日 iPhone XR 正式开卖的时候收集更多数据，届时人们将在 Apple Store 排队购买 iPhone XR。他表示：“如果排队人数比我们在 9 月份观察到的 iPhone XS 和 iPhone XS Max 的排队人数少，我们将重新评估我们的假设。”

“但不管怎样，我们的想法都不会改变，即 2019 财年的 iPhone 销量将同比增长 3%，略高于华尔街预测的 1%。另外，我们仍认为 iPhone 的平均售价有所上涨，预计涨至 791 美元，高于华尔街预测的 770 美元。”

本周早些时候，古根海姆证券公司的分析师罗伯特·西赫拉(Robert Cihra)预测称，iPhone XR 较低的售价可能会影响 iPhone 的总体平均售价。但是吉恩·明斯特认为，苹果可能希望更好的出货量来弥补差额。

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