消费者协会：苹果公司应为“盗刷事件”买单

消费者协会在一份声明中表示，苹果不应推卸责任，应全额赔偿消费者。

近日，全国各地的 iPhone 用户频频投诉自己的 Apple ID 被盗号，绑定的相应支付平台被用于扣款。大部分受害人因为网络钓鱼欺诈而导致资金被用于游戏的充值和购买游戏装备，或者开通收费订阅服务，每一笔费用从几十元到上千元不等。





虽然苹果在声明中对这些网络钓鱼欺诈给客户带来的不便表示了歉意，但是中国消费者协会认为苹果公司需要做得更多。消费者协会在一份声明中表示，苹果不应推卸责任，淡化自身的安全问题，转移消费者的注意力，应全额赔偿消费者。

苹果于本周二针对这一盗刷事件发布官方声明，表示已经展开相关调查并采取多种措施保护账户安全，同时强烈建议所有用户开启双重认证。苹果表示，少量用户的账户在尚未开启双重认证的情况下遭遇钓鱼诈骗。同时，通过虚假的和欺诈性的退款申请试图牟利的情况有所增加。

在苹果公司没有完全解决这个问题之前，无论你的 Apple ID 绑定了哪种支付方式（包括支付宝、微信支付或者信用卡）都可能出现资金损失的风险。在确保方便的前提下，iPhone 用户可以选择调低苹果支付的免密支付额度以最大限度保护账户资金安全。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。