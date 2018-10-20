苹果发布USB-C接口的Apple Watch充电线

这款充电线的接口为USB-C，长0.3米，售价249元。

苹果在 10 月 19 日下午开启了 iPhone XR 的预购，相信不少用户还在期待着苹果会带来 iPhone XR 的官方保护壳（只上架了一款第三方的透明壳）。然而官方壳没有等来，Apple Watch 的用户却发现苹果上架了一款 Apple Watch 的磁力充电连接线。





值得一提的是，这款充电线的接口为 USB-C，长 0.3 米，售价 249 元。而作为对比，苹果原来的 Apple Watch 充电线分为 0.3 米、1 米和 2 米，至于苹果为何在此时推出一款 USB-C 的 Apple Watch 充电线，目前还不清楚。苹果官方对这款配件的描述为：

“我们希望 Apple Watch 的充电尽可能简单方便，只需让接头靠近表背，其中的磁体即可自动将接头吸附到位。该封闭系统不留暴露在外的触点，使用简单，无需精确对准。”

苹果今年对 Apple Watch 进行了更新，推出了有着全面屏设计以及更快处理器的 Apple Watch Series 4。至于推出 USB-C 的手表充电线，难道仅仅是为了丰富配件库，并顺便扩大受众消费群？

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