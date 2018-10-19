新报告重申：2018年iPad Pro将改用USB-C

如果没有意外，我们会在月底的苹果发布会上看到 2018 年 iPad Pro 的亮相。

苹果周五正式向媒体发出了邀请函，宣布将于北京时间 10 月 30 日晚上 10 点召开发布会，地点位于纽约布鲁克林音乐学院的 Howard Gilman Opera House。外界普遍预测，新款 iPad Pro 和 Mac 将是此次发布会的主角。





根据之前的报道，2018 年 iPad Pro 可能会用 USB-C 取代现有的 Lightning 接口，而供应链博客 Macotakara 发布的最新报告再次重申了这一点。Macotakara 表示，本周在香港举行的移动电子产品贸易展上，众多配件商一致认为 2018 年的 iPad Pro 将采用 USB-C，而非 Lightning。

知名苹果分析师郭明錤曾表示，2018 年的 iPad Pro 将放弃 Lightning 接口，转而支持 USB-C。本月早些时候，外媒 9to5Mac 同样指出，新款 iPad Pro 的 USB-C 将可以为外接显示屏提供 4K HDR 视频输出。

机身尺寸方面，Macotakara 引用了本月早些时候出现在 SlashLeaks 网站上的一份渲染图，该图片显示 12.9 英寸的 iPad Pro 新机高 280.66 毫米，宽 215 毫米，作为对比，现有 iPad Pro 的尺寸为 305.7 毫米 x 220.6 毫米。根据 Macotakara 的说法，这些尺寸似乎是配件制造商制造产品的依据。

如果没有意外，我们会在月底的苹果发布会上看到 2018 年 iPad Pro 的亮相，除了这款产品外，你还有什么期待吗？一起来聊一聊吧。

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