iPhone XR预售情况 所有机型依然26号送达

这究竟是销量惨淡还是备货充足，目前尚不得而知。

今天下午 3：01 分，iPhone XR 正式开启了预购，起售价为 6499 元的 iPhone XR 被认为将会是今年的爆款机型，与此前发售的 iPhone XS/XS Max 一样，有着多彩机身颜色的 iPhone XR 也通过多个渠道进行了预售，这款最后一款亮相的新 iPhone 将于 10 月 26 日正式发售。





之所以被认为是今年的爆款机型，是因为 iPhone XR 相比 iPhone XS/XS Max 有着更高的“性价比”，因此不少机构认为它会在今年的国内手机市场中取得不错的销量数字。就今天 iPhone XR 的预售情况来看，截止发稿前，苹果官网的 iPhone XR 的所有颜色和储存版本依然可以随意选购，而且（大部分地区）送达日期依然显示为 10 月 26 日，这究竟是销量惨淡还是备货充足我们目前尚不得而知，相信过一段时间后会有更加准确的定论。

不过值得一提的是，苹果近年来在中国市场上开始遭到各大手机厂商的夹击却是不争的事实，相比于苹果这些国外大厂，似乎国产手机厂商在价格方面更加懂得讨好消费者。

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