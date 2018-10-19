iPhone XR预售情况 所有机型依然26号送达

2018-10-19 23:11:11
小熊蓝斯
威锋网
加载中...

这究竟是销量惨淡还是备货充足，目前尚不得而知。

今天下午 3：01 分，iPhone XR 正式开启了预购，起售价为 6499 元的 iPhone XR 被认为将会是今年的爆款机型，与此前发售的 iPhone XS/XS Max 一样，有着多彩机身颜色的 iPhone XR 也通过多个渠道进行了预售，这款最后一款亮相的新 iPhone 将于 10 月 26 日正式发售。


之所以被认为是今年的爆款机型，是因为 iPhone XR 相比 iPhone XS/XS Max 有着更高的“性价比”，因此不少机构认为它会在今年的国内手机市场中取得不错的销量数字。就今天 iPhone XR 的预售情况来看，截止发稿前，苹果官网的 iPhone XR 的所有颜色和储存版本依然可以随意选购，而且（大部分地区）送达日期依然显示为 10 月 26 日，这究竟是销量惨淡还是备货充足我们目前尚不得而知，相信过一段时间后会有更加准确的定论。

不过值得一提的是，苹果近年来在中国市场上开始遭到各大手机厂商的夹击却是不争的事实，相比于苹果这些国外大厂，似乎国产手机厂商在价格方面更加懂得讨好消费者。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利