官宣！10月30日晚上苹果将召开新品发布会

这次发布会的重点,很可能是iPad和Mac。

就在刚刚,苹果正式向媒体发出了邀请函,宣布将于北京时间 10 月 30 日晚上 10 点召开发布会,地点位于纽约布鲁克林音乐学院的 Howard Gilman Opera House。





值得一提的是,苹果发送给媒体成员的邀请包含了多个不同的苹果 logo 设计,这些 logo 都标有“还有更多内容”(There’s more in the making)的字样。

如无意外,这次发布会可能会包含多款产品线的更新,其中包括 iPad Pro 和多款 Mac 的型号。新款 iPad Pro 被认为将会有着和 iPhone X 类似的全面屏设计,还会引入全新的原深感摄像头系统,并支持面容 ID,而且由于设计变薄的缘故,新机可能会取消 3.5mm 的耳机接口。

除了新的 iPad Pro 型号,我们还期待着 MacBook 系列的更新。据说会有一款全新的 12 英寸 MacBook 正在开发中,而且苹果还可能在开发一款带有 Retina 显示屏的廉价笔记本电脑,而这款电脑可以取代现有 MacBook Air 的定位。

另外,Mac mini 预计也将得到自 2014 年后的首次更新,关于 Mac mini 更新曝光的信息很少,但内部升级和更快的处理器速度是肯定的。

一大波新品即将袭来,你的钱包准备好了吗?

