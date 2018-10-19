乔纳森:Apple Watch是一台非常强大的电脑

尽管 Apple Watch 最初销售缓慢，但这款可穿戴设备目前已成为全球最受欢迎的智能手表品牌。

苹果首席设计官乔纳森·伊夫最近接受采访时表示，他认为 Apple Watch 不仅仅是一款手表，而且对这款可穿戴设备真正感到自豪，并表示苹果公司有责任研究其产品如何影响世界。





尽管 Apple Watch 最初销售缓慢，但这款可穿戴设备目前已成为全球最受欢迎的智能手表品牌，至今仍是乔纳森钟爱的项目。乔纳森指出，苹果一直在推广 Apple Watch 的健康认证，他表示，最新的 Apple Watch 产品会有一个更显著的转折点。

在接受英国《金融时报》采访时，乔纳森被问及 Apple Watch 是否真的是一块手表，他回答说，这不仅仅是一块手表。乔纳森表示：“我认为这是一台非常强大的电脑，有一系列非常复杂的传感器绑在我的手腕上。”

在采访的过程中，乔纳森还表示，iPhone 等产品对社会的影响如此之大，有时这种影响是无法预料的。“通常情况下，产品最终能够做到的很多事情并不是你最初想的那样，”这位设计师说，“如果你在创造新事物，不可避免的会有一些无法预见的后果——有些后果会很好，而有些则没有那么积极。”

采访的内容还涉及到 Apple Park 的竣工，以及他的设计团队最晚搬进新楼的事宜。乔纳森坚称，一切都在按原计划进行，并不晚。“我们是最后一组。这是一件意义重大的事情，因为这意味着我们要离开一个有着数十年历史的工作室，在那里我们设计和制造了第一个原型。我在史蒂夫去世那天回到这里，那是我们发明 iPhone 和 iPod 的地方。”

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