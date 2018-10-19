iPhone XR预购将开启：这些信息你需要了解

iPhone XR，会成为今年的“爆款”iPhone吗？

苹果今年一共推出了 3 款新的 iPhone，iPhone XS 和 iPhone XS Max 已经率先和消费者们见面了，而更加多彩的 iPhone XR，也将于今天下午（10 月 19 日星期五）3:01 起开始预购，并将于 10 月 26 日星期五开始在苹果店内发售。





在正式开始预购之前，下面 12 个关于 iPhone XR 的信息是你一定要了解的：

1. iPhoneXR 是一款集多项开创性技术于一身的产品。它采用全面屏玻璃搭配铝金属边框设计，配备 6.1 英寸 Liquid 视网膜显示屏这款尤为先进的 LCD 屏幕，并提供六种优雅的外观。

2. iPhone XR 拥有白色、黑色、蓝色、黄色、珊瑚色和红色外观。

3. 全新 iPhone XR 配备绚丽夺⽬的 6.1 英⼨ Liquid 视网膜显示屏——这是 iPhone 迄今采⽤用的最先进的 LCD。搭乘了全面屏的 iPhone XR 的可视屏幕大于 iPhone 8 Plus，而体积却介乎于 iPhone 8 Plus 和 iPhone 8 之间。出色的背光功能令 Liquid 视网膜显示屏可完美呈现对称图像。iPhone XR 支持快速、流畅的 iPhone 手势，如轻点唤醒、向上轻扫回到主屏幕、向下轻扫访问通知和控制中心。新的触觉反馈功能让你按压主屏幕即可快速启动相机或手电筒。

4. iPhone XR 配备了和 iPhone XS 一样的 1200 万像素 f/1.8 光圈广角摄像头，拥有全新感光元件，自动对焦速度更快；而更大、更深的像素可提升图像保真度，在低光下拍摄照片和视频的表现也比以往更出色。现在，智能 HDR 默认为开启状态，帮助 iPhone 模拟推算出最佳光线，为你拍大片助一臂之力。

5. 全新的景深控制功能，让用户可在实时预览中和照片拍摄后调整景深控制。你可以在不影响曝光度的情况下调整光圈，这个功能连单反都做不到哦。 如果想在照片拍摄后调整景深，在照片右上角点击“编辑”即可操作。最新的原深感摄像头系统⽀持⼈像模式和⼈像光效，可拍出令⼈惊艳的自拍照。

6. 与 iPhone XS 一样，iPhone XR 也带有原深感摄像头，并支持面容 ID。得益于 iOS 12 的算法优化及速度更快的安全隔区，面容 ID 的识别速度也有了进一步提升。在解锁时，iPhone 不仅使用 2D 数据，加上可以集结在用户脸上采集精准深度的信息，让面容 ID 成为当下智能手机中最严密的面部验证系统。

7. Apple 设计的 A12 仿生是一款非常智能强大的芯片，它采用开创性的 7 纳米芯片，让它无论是处理游戏、拍照、剪辑视频还是运行画面强度大的 app 时在能效和性能都可出色表现。新一代神经网络引擎专为用于摄影、增强现实等领域的先进的机器学习而打造。它采用全新的八核心设计，每秒可执行五万亿次运算。

8. iPhone XR 可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别 (在最深 1 ⽶的水下停留留时间最⻓长可达 30 分钟)。以后喝咖啡，茶水或汽水时再也不用担心溅到手机啦。

9. 在用手机观看电影或享受音乐时，iPhone XR 可为你带来电影院般的立体体验。左右声道的音响在播放时自动平衡，同样使用于 iPhone XS 的串音消除功能也让观影和音乐体验更为精彩。

10. 有了先进的相机传感器、陀螺仪、ISP、神经网络和更快的平面探测速度的加持，Apple 的 AR 平台在同行里稳居翘楚之位。 有了 ARKit 2 ，用户可以于他人一起体验增强现实的快感。多名用户不仅可以用同时看到虚拟物品，还可以用 ARKit 视角看到现实中的真实场景，这一功能也帮助 ARKit 更好地探测周围的平面和物品。 你和朋友们可在使用 AR 时分享同一物品的不同角度，给新型游戏和体验提供发挥空间。

11. 还没有玩转 Animoji？Memoji （拟我表情）已经来了！制作程序和 Ainmoji 并无两样，而更为细致的修改功能能让 Memoji 拟我表情带上你的神韵哦。

12. 双卡双待不是梦。iPhone XR 中国版本可支持两个 nano SIM ,让你在手机上保持两个号码的畅通。

价格方面，iPhone XR 分为 64GB/128GB/256GB 可选，售价分别为 6499/6999/7899 元，届时感兴趣的朋友可以在苹果官网、Apple Store App 和天猫苹果商城进行购买。

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