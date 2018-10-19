打击欺诈：苹果将重新审核高价订阅的应用

如果这些应用程序想要回到 App Store，它们需要清楚地显示订阅的价格。

本月早些时候，有消息称 App Store 内存在一些迷惑用户的应用，这些应用先是让用户接受免费试用，随后变成昂贵的付费订阅。根据《福布斯》的报道，作为回应，苹果正在重新评估那些高价订阅的应用。





尤其值得一提的是，苹果似乎正在拒绝那些免费试用按钮非常明显的应用。这些应用程序试图掩盖这样一个事实：当试用结束时，免费试用将转化为昂贵的付费订阅。在应用中添加免费试用按钮是应用程序增加转化率的常用策略。如果这些应用程序想要回到 App Store，它们需要清楚地显示订阅的价格。苹果新的强硬路线似乎不允许实际价格被免费试用的广告掩盖。

目前苹果没有公开评论其政策，也没有更新 App Store 审核指南。事实上，苹果在 6 月份更新的审核指南中已经明确表示，如果开发者的 app 试图通过虚假信息诱骗用户购买订阅或涉及“诱购”行为，这个 app 会被从 App Store 中移除，开发者也可能会被从开发者帐户中除名。

开发者阿尔伯特·伦肖(Albert Renshaw)在 Facebook 上分享了他的应用程序被苹果拒绝的消息，并附上了该应用从 App Store 移除前的截图。显然，这款应用的免费试用按钮非常显眼，4.99 美元/周的订阅价格则以较小的字体显示，用户可能不会注意到。这款应用现在重新提交了一个修改后的支付界面，订阅价格跟之前相比更加显眼。这一改变是否能通过 App Store 的审查还有待观察。

与此同时，之前报告中提到的大多数不良应用程序，比如每周收费 5 美元的二维码扫描器，都已经从 App Store 中移除。

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