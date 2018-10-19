分析师: 中国App Store增长放缓但影响不大

中国市场对 App Store 本季度净收入的贡献为 29%，略低于过去 12 个月 31% 的平均贡献。

摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师 Katy Huberty 在一份新报告中提到了苹果 App Store 在中国市场的表现，她表示，虽然似乎是有多种因素引发了 App Store 增长的短暂停滞，但是其盈利仍然是巨大的，长期的服务收入不会受到太大影响。





这位分析师引用了市场分析公司 Sensor Tower 的数据，该数据显示，在 9 月当季，开发者的收入为 84 亿美元，考虑到苹果现有的分成模式，这意味着苹果的净收入为 36 亿美元，创下季度新高，同时苹果的服务收入总额为 98 亿美元，略低于普遍估计的 101 亿美元。

98 亿美元的服务收入仍较上年同期增长 15%，其中不包括上年同期的一次性支出 6.4 亿美元。报告认为，中国市场对 App Store 本季度净收入的贡献为 29%，略低于过去 12 个月 31% 的平均贡献。Huberty 指出，苹果其他类别的服务收入能够弥补任何增长不足，而谷歌为了获取流量而向苹果支付的价格上升也可以避免苹果的服务营收出现达不到预期的情况。

在中国以外的地区，Huberty 认为，美国 App Store 的第三季度净收入同比增长放缓至 36%，上一季度增长 42%。然而，即便是这 36% 也高于此前 6 个季度 29% 的平均增长率。

摩根士丹利在给投资者的报告中表示：“苹果拥有全球最具价值的技术平台，拥有 13 亿部活跃设备，而且在视频、增强现实、医疗、汽车和家居等领域，苹果的定位能够更好地抓住用户更多的时间。”

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