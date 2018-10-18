想知道苹果收集了什么数据？自己下载看看

苹果公司表示，从本周的扩展开始，这项服务将在未来几个月在全球范围内推出。

苹果本周四已经将其功能齐全的数据和隐私门户网站扩展到美国、加拿大、澳大利亚和新西兰。这四个国家的苹果用户现在可以选择下载任何与他们的 Apple ID 账户相关的数据副本，比如存储在 iCloud 上的日历、提醒、照片和文档、购买记录、游戏中心活动和 AppleCare 支持历史。





自今年 5 月以来，该网站已向欧盟、冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士的苹果用户开放，以遵守欧洲通用数据保护法规(GDPR)。简单来说，你能够在该网站上知道苹果究竟有你的哪些数据，并且可以手动管理。除了“获取数据副本”之外，用户还可以选择“修正数据”、“冻结账户”和“删除账户”。“冻结账户”指暂时停止这个 Apple ID 的一切活动，你无法登录、使用这个账号，但数据都有保留。而“删除账户”就是将这个账户和里面的数据完全抹去。苹果公司表示，从本周的扩展开始，这项服务将在未来几个月在全球范围内推出。与此同时，居住在上述国家或地区之外的苹果用户也可以联系苹果，要求获得他们的数据副本。苹果承诺在 7 天内完成用户的数据请求，并通过电子邮件让用户知道公司正在准备他们的数据。值得一提的是，这个数据和隐私网站上的数据下载选项似乎不会立即可用，可能需要一段时间才能推广到所有用户。

欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。