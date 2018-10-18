iPhone XS/XS Max将在更多国家和地区开售

2018-10-18 08:49:09
小熊蓝斯
威锋网
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澳门版iPhone XR将于何时开售？有答案了。

iPhone XS 和 iPhone XS Max 正处于热销的状态，而 iPhone XR 的预售也即将开启，苹果自然也没有停下来的意思。苹果在美国时间 10 月 17 日宣布，在 10 月 26 日至 11 月 2 日之间，iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 将会在更多国家和地区开售。


以下为具体的开售地区和时间：

智利、哥伦比亚、马来西亚和泰国：iPhone XS 和 iPhone XS Max 的预售将于 10 月 19 日开售，10 月 26 日正式发售。

韩国等 10 多个国家：iPhone XS 和 iPhone XS Max 将于 11 月 2 日发售。

以色列：iPhone XR 将于 11 月 1 日发售。

亚美尼亚、不丹、文莱、柬埔寨、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、韩国、中国澳门、马尔代夫、缅甸、乌克兰、和越南：iPhone XR 将于 11 月 2 日开售。

需要提醒的是，iPhone XR 明天将会在超过 50 个国家和地区进行预购，对这款设备感兴趣的用户千万不要错过了，相比于 iPhone XS/XS Max，iPhone XR 被认为将会是一款更加吸引新用户的产品。预购开启后一周，也就是 10 月 26 日，iPhone XR 将会正式发售。
 

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