iPhone XS发布会上的AR篮球App功能更新

你和神投手之间可能就隔着一个 HomeCourt——以及日复一日的刻苦练习而已了。

2018 年苹果秋季新品发布会上作为 iPhone Xs 性能演示的 AR 篮球训练应用——HomeCourt 现在已经更新智能实时投篮追踪模式，该模式加入后，这款 App 在 AR 与 AI 结合方面真正变得可用。



HomeCourt 是一款篮球教学应用，它的使用非常简单，不需要球馆精密的摄影器材和追踪感测器，只要一部最新 iPhone 手机加上一个三脚架固定就行，随后你前往任何球场，对着任何一个篮框投篮，HomeCourt 将为你转变一个智能篮球场。





得益于新一代 iPhone A12 Bionic 强大的处理能力，HomeCourt 据称可以追踪球员的每一次出手姿势、角度、速率、出手高度、投篮弧线、奔跑速度等数据，并在训练结束后进一步汇总，通过这些记录，球员们可以轻松得出自己每一次训练的成果，对自己的投篮表现有更深入的了解。在练习投篮时，只要在篮球场边上架好手机，打开 HomeCourt，这款 App 就能自动识别篮筐和球场。当球员开始投篮时，HomeCourt 也同时开始记录，用圆圈代表投中，X 代表投失，而每一个投篮的位置都会被记录下来。HomeCourt 最厉害的一点，还在于能够完美记录球员在各个投篮区域的命中率，从而绘制出完全属于自己的投篮热区。无论是菜鸟，还是职业运动员，都能从这款 App 中得到适合自己的训练建议，如何在贴近比赛的条件下进行投篮，保持正确的出手姿势和速率。HomeCourt 将在第一时间把这些数据给出，并用语音提醒正在训练中的球员。除此之外，HomeCourt 还给枯燥的练习带来趣味挑战，App 会给出挑战任务，比如出手 15 次三分球，能够命中多少个，而比拼的范围是全世界，如果你足够出色，你可以在世界榜单上看到自己的名字。如果球场管理者愿意，HomeCourt 甚至可以把这个球场变成智能球场，为每一个到这块球场上训练的球员建立自己的投篮档案。

HomeCourt 提供每个月 300 球的免费试用，Pro 订阅价为 7.99 美元包月和 69.99 美元包年，可无限次使用。HomeCourt 非常强大，不过受到某些大家心知肚明的原因，虽然国区可以下载，但是有些功能在国内是无法体验到的，对此篮球爱好者们纷纷表示希望开发者能够尝试做本地化。另外，随着 A12 在智能和增强现实能力的挖掘，相信不久也会有适用于国内的同类训练 App 出现，大家可以期待一下。

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