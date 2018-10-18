CIRP: iPhone XS销售强劲 平均售价创新高

新款 iPhone XS 和 iPhone XS Max 上市 10 天的销量分别占 9 月当季的美国 iPhone 销量的 8%。

市场分析机构 CIRP 的数据显示，iPhone XS 系列的早期销售非常强劲，iPhone XS 和 iPhone XS Max 可以说平分秋色。具体来说，CIRP 发现，新款 iPhone XS 和 iPhone XS Max 上市 10 天的销量分别占 9 月当季的美国 iPhone 销量的 8%。





iPhone XS 系列的市场份额加起来达到了 16%，这意味着 iPhone XS 的销量将超过去年所有 iPhone 机型的整个季度销量。作为对比，去年 iPhone X 在发布当季占 iPhone 总销量的 14%，iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 更畅销一些，分别占总销量的 16% 和 17%。

该公司表示，很难将 iPhone XS 与去年发布 iPhone 机型进行直接比较。CIRP 联合创始人乔希·洛维茨(Josh Lowitz)表示:“iPhone 发布季总是难以理解，而这一季比其他季度更难以理解。今年，苹果在季度末推出了最昂贵的 iPhone XS 和 iPhone XS Max。去年，苹果在接下来的一个季度推出了 iPhone X。”

不过，CIRP 表示，新款 iPhone 将苹果在美国市场的平均售价推至前所未有的水平。该公司实际上使用了一个略微不同的衡量标准，即美国加权平均零售价格(US-WARP)。在 2018 年 9 月当季，CIRP 估计 iPhone 的 US-WARP 价格为 796 美元，这一数字高于 2018 年 6 月当季的 751 美元，也高于 2017 年 9 月当季的 705 美元。CIRP 联合创始人迈克·莱文(Mike Levin)表示：“US-WARP 在本季度显著增长，这表明平均售价也一样。”

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