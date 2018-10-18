Skydio R1无人机现已支持Apple Watch操控

新的 Apple Watch Skydio 应用程序可以让你通过 Apple Watch 管理 R1 无人机的飞行。

如果你曾经梦想过只用点击几下手腕就能控制一架最先进的无人机，那么加州无人机制造商 Skydio 的新升级可能会让你感到兴奋。该公司正在引入一种方便的新方式来控制其智能 R1 自主无人机。





新的 Apple Watch Skydio 应用程序可以让你通过 Apple Watch 管理 R1 无人机的飞行。今年早些时候发布的 Skydio R1 无人机也首次在美国和加拿大的 Apple Store 零售店销售。

Skydio R1 是一种自主的无人机，通过设计和编程，它可以在飞行中自动捕获目标，而不需要手动控制。新的 Apple Watch Skydio 应用程序借鉴了 iPhone 版本的关键功能，并消除了起飞后需要在手机上操作的麻烦。

例如，你可以在 iPhone 上的 Skydio 应用程序中启动 R1 无人机，然后使用 Apple Watch 来控制它的飞行。起飞后，你可以使用新的 Skydio 应用程序查看 Skydio R1 的剩余电量百分比、改变飞行模式等等，还可以直接通过 Apple Watch 让 R1 无人机返航，甚至可以通过数码表冠让 R1 在空中旋转。

Skydio R1 无人机的零售价格为 1999 美元，目前已经在美国和加拿大的 Apple Store 零售店有售。新的 Apple Watch Skydio 应用程序也已经发布。

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