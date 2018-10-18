开不停：苹果宣布2019年日本再开一家新店

2018-10-18 09:10:49
小熊蓝斯
威锋网
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苹果对日本零售店扩张的野心还在继续。

苹果对日本零售店扩张的野心还在继续。首先是在新宿和后来的京都，苹果 2018 年在日本庆祝开设的每一家零售店都有着独特的创意，例如一些专门定制的图形和宣传视频。不久前苹果才刚刚宣布涩谷店在经过装修后将会在 10 月 26 日重新开业，而昨天晚上苹果再次宣布，2019 年日本又将会迎来一家新店。


在苹果的日本零售网站上，苹果官方已经发布了涩谷店新的壁纸供下载。今天发布的是一张预告海报，新的预告海报中的苹果 Logo 被多种颜色的色块填满，这应该是代表新店所在地的一些特点的设计。除此之外，苹果还在日本 YouTube 频道上使用了新的 3D 宣传视频。

像所有苹果的新零售店一样，Today at Apple 活动将成为主要的焦点。至于新店将会位于哪个地点，目前尚未有官方的消息，不过苹果承诺将于未来提供更多信息。据日本网站 MacOtakara 推测，该店有可能会落户神奈川县川崎市的 Lazona 川崎广场购物区。

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