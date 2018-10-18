奥地利修理工正为1100台苹果电脑寻找新主

博尔斯基的收藏包括超过 1110 台苹果电脑，这一数字是布拉格苹果博物馆的两倍多。

奥地利电脑修理工罗兰·博尔斯基（Roland Borsky）从 20 世纪 80 年代就开始修理苹果电脑，这名男子还拥有世界上最多的私人苹果收藏，不过，他正在为自己的藏品寻找一个新家，以避免它们被扔进垃圾堆。





据路透社报道，博尔斯基的收藏包括超过 1110 台苹果电脑，这一数字是布拉格苹果博物馆的两倍多。布拉格苹果博物馆目前号称是最大的苹果私人收藏馆，展出了 472 件藏品。

今年早些时候，苹果在维也纳开设了第一家 Apple Store 零售店。博尔斯基说，生意越来越难做，他不得不关闭了自己的修理店。博尔斯基目前把他的大部分苹果收藏都存放在维也纳的一间仓库里，但他再也负担不起租金了。

博尔斯基在自己的办公室里说：“就像其他人收集汽车，然后住在一个‘小盒子’才能负担得起它们，我也一样。”

目前，他的一些藏品在临时展览中展出，但博尔斯基希望把这些藏品卖给能够将它们永久展出并免除他大约 3 万美元债务的人。不过，博尔斯基也表示，如果他找不到买家，他将不得不放弃这些藏品。

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