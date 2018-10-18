苹果发布macOS Mojave 10.14.1第四个beta

在第三个 beta 版本发布近一周后，苹果向开发者发布了 macOS 10.14.1 系统的第四个 beta。

在第三个 beta 版本发布近一周后，苹果向开发者发布了 macOS 10.14.1 系统的第四个 beta。新的测试版包括对 FaceTime 群聊的支持以及其他改进。





苹果在 macOS Mojave 系统中引入了一系列新功能，包括全系统级别的深色模式等等。改进后的 Mac App Store 比以往任何时候都更容易发现优秀的应用。改进后的 Finder 窗口具有图片库视图、侧边栏、快速查找和快速操作，使操作、编辑变得更容易，而桌面叠放则可以快速整理桌面上的所有文件。

2012 年以来的大多数 Mac 电脑都可以升级至 macOS Mojave 系统。预计苹果将在 macOS 10.14.1 中解决 macOS Mojave 最初报告的 bug，并在完成测试后引入 FaceTime 群聊支持。

FaceTime 群聊支持最多 32 个联系人之间的视频和音频通话。这个功能最初是在 6 月的 WWDC 上宣布的，但是在 9 月发布之前从 iOS 12 beta 和 macOS Mojave beta 中删除。不过，苹果已经表示，FaceTime 群聊将在今年年底前推出，macOS 10.14.1 beta 和 iOS 12.1 beta 重新支持这一特性表明，我们可能会很快看到它的到来。

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