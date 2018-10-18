苹果发布macOS Mojave 10.14.1第四个beta

2018-10-18 11:25:31
陈知心
威锋网
加载中...

在第三个 beta 版本发布近一周后，苹果向开发者发布了 macOS 10.14.1 系统的第四个 beta。

在第三个 beta 版本发布近一周后，苹果向开发者发布了 macOS 10.14.1 系统的第四个 beta。新的测试版包括对 FaceTime 群聊的支持以及其他改进。


苹果在 macOS Mojave 系统中引入了一系列新功能，包括全系统级别的深色模式等等。改进后的 Mac App Store 比以往任何时候都更容易发现优秀的应用。改进后的 Finder 窗口具有图片库视图、侧边栏、快速查找和快速操作，使操作、编辑变得更容易，而桌面叠放则可以快速整理桌面上的所有文件。

2012 年以来的大多数 Mac 电脑都可以升级至 macOS Mojave 系统。预计苹果将在 macOS 10.14.1 中解决 macOS Mojave 最初报告的 bug，并在完成测试后引入 FaceTime 群聊支持。

FaceTime 群聊支持最多 32 个联系人之间的视频和音频通话。这个功能最初是在 6 月的 WWDC 上宣布的，但是在 9 月发布之前从 iOS 12 beta 和 macOS Mojave beta 中删除。不过，苹果已经表示，FaceTime 群聊将在今年年底前推出，macOS 10.14.1 beta 和 iOS 12.1 beta 重新支持这一特性表明，我们可能会很快看到它的到来。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利