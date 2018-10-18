苹果为Mac定制的ARM处理器或2020年问世

比A系芯片更强大是肯定的，毕竟为Mac专门定制，但会是什么产品类型未知。

说到苹果产品线的爆料和预测，相信大多数人都了解郭明錤，他被被认为是最强的苹果分析师，因为他过去多年总能精准预测苹果未来的产品动向。不过，他已经从凯基证券离职了，目前是天风国际证券分析师。这不重要，重点是他又发话了，他表示 2020 年之后，Mac 电脑产线将迎来重大变革，因为开始有 Mac 机型搭载苹果自主设计的基于 ARM 架构的芯片。





10 月 18 日消息，近日，郭明錤向投资者分享了一份报告。在报告中他表示，多年以来台积电一直是苹果唯一的 A 系列芯片生产商，未来几年台积电仍继续为苹果生产 A 系列芯片，至少 2019 年和 2020 年仍是“唯一供应商”，届时将为苹果生产 A13 和 A14 芯片。郭明錤称，苹果将越来越依赖台积电，因为与其他竞争对手相比，台积电针对芯片的“设计和生产能力足够卓越”，而且与三星和其他苹果供应商不同，台积电在其他产品市场上不与苹果竞争。郭明錤坚称，从 2020 年或 2021 年开始，台积电将开始为 Mac 电脑机型生产苹果自主设计的基于 ARM 的处理器。其实早在今年 4 月份就有来自彭博社的消息称，苹果计划最早从 2020 年开始，将以自家定制的 Mac 芯片取代英特尔芯片，只不过郭明錤在其最新的报告中又重申了这一点。

定制设计的 Mac 芯片有多种好处。很显然，苹果一旦有了自主定制的 Mac 芯片，自家的 Mac 产品更新换代将不再需要看英特尔脸色，毕竟近些年英特尔不仅挤牙膏，而且芯片发货的时间总是一推再推。不仅如此，苹果一旦掌握控制权，还能够基于自主定制的 Mac 芯片更快的整合区别于竞争对手的新功能，让生态更快向前发展，从而换取更高的利润。郭明錤在其最新的报告中也认同以上观点，并且列出了四个他总结的优势：(1)苹果可以完全控制 Mac 电脑的设计和生产，就像对 iPhone和 iPad 那样，并且可以摆脱英特尔处理器出货量变化的负面影响。(2)直接与芯片代工制造商谈价，处理器生产成本更低，利润更高。(3)如果苹果降低价格，Mac 电脑的市场份额或许还可能更进一步增加。(4)将 Mac 电脑与其他同类产品区分完全开来，但这也是“双刃剑”，传统 app 需依赖虚拟化解决方案。郭明錤还透露，苹果将招募台积电为其即将上市的苹果汽车生产芯片，预计这一计划从 2023 年至 2025 年开始。他相信，苹果高级驾驶员辅助系统(ADAS)将能够达到 Level 4(高度自动化) 或者 Level 5 (全自动化)的级别，而接下来只有台积电的 3nm 户 5nm 工艺制程能够满足 Level 4 和 Level 5 芯片的要求。之前在 8 月份的时候，郭明錤表示，苹果将在 2023 年至 2025 年推出一款 Apple Car 的完整成品，而这一点，将再次验证有关苹果正在研发一台完整的自主汽车传言。而在此之前，大多数分析和爆料认为苹果已经搁置了整车计划，转而专注于自动驾驶软件，然后将这套自动驾驶软件整合到合作车辆中。

无论如何，郭明錤这份报告的重点还是在于基于 ARM 芯片的 Mac 电脑，因为很长一段时间以来，或者说过去十年时间里，一直有消息认为苹果正默默将 Mac 转移到 ARM 平台上，而且这不会是一夜发生的事情，反而会从低端的 Mac 产品线开始，例如从 MacBook，或者 Mac mini 开始。今年的 WWDC 2018 大会上，苹果宣布 iOS app 未来将更多地移植到 macOS 上，并认为这将一准备了多年的项目将重新定义未来 app 的界限。虽然苹果表示从技术角度来说，macOS 和 iOS 两者的底层架构是一样的，iOS app 在 macOS 上运行并不难，做了一些补充工作就能让兼容变成可能，但是如果 Mac 直接搭载基于 ARM 芯片，这一切又将变得更加简单。不过，macOS 平台运行 iOS app 的项目还处于苹果内部测试阶段，要等到 2019 年才会开放给开发者，届时开发者将可以把 iOS app 适配 macOS，包括对于 Ttackpad 触控板和鼠标输入，可调大小的窗口化，滚动条，还有复制粘贴和拖放等都为 Mac 进行了优化和微调。

换句话说，一旦 2019 年有更多 iOS app 出现到 Mac 平台上，2020 年或 2021 年确实将会是推出基于 ARM 芯片 MAC 产品的最佳时机，而且到那时不止 A 系列芯片更强大，能够塞进多少晶体管和组件，而且专为 Mac 定制 ARM 芯片媲美大多数桌面 PC 性能更不是问题，毕竟 Mac 限定的功耗没有手机那么严格，更能突显出苹果自主 CPU 和 GPU 内核每瓦的性能极限。

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