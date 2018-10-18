AirPods在欧洲突然缺货 难道是更新的预兆?

AirPods 在欧洲许多国家的 Apple Store 和苹果在线商店都曾经显示为“已售罄”，无法购买。

周四早些时候，正如法国网站 Watch Generation 注意到的那样，苹果无线耳机 AirPods 在欧洲许多国家的 Apple Store 和苹果在线商店都曾经显示为“已售罄”，无法购买。





据了解，AirPods 在英国、爱尔兰、德国、法国、捷克、丹麦、西班牙、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、波兰、芬兰、瑞典等国家均显示为缺货。与此同时，这款耳机继续在北美、南美和亚太地区的其他国家销售。

目前还不清楚为什么 AirPods 在如此多的欧洲国家突然无法买到，但 Watch Generation 表示，有零售消息称，法国 Apple Store 内有一款产品已经售完，目前正在等待新款产品的重新进货，这款新产品可能是下一代的 AirPods。鉴于 AirPods 的缺货情况只出现在欧洲，可能还有另一种解释与关税或汇率调整有关，因此库存短缺并不是苹果即将更新 AirPods 的明确迹象。

有传言称，苹果正在研发第二代 AirPods，它配备的无线芯片将支持“嘿，Siri”功能，而不再需要双击耳机来激活 Siri。此外，新一代 AirPods 还将搭配一个无线充电盒，可以和 AirPower 无线充电板配合使用，但是具体何时上市仍不清楚。

需要提到的是，AirPods 在许多欧洲国家的苹果在线商店上目前已经再次显示为可以购买，Apple Store 则需要等到 10 月 19 日周五才能重新发售这款耳机。

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