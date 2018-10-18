AirPods在欧洲突然缺货 难道是更新的预兆?

2018-10-18 12:18:08
陈知心
威锋网
加载中...

AirPods 在欧洲许多国家的 Apple Store 和苹果在线商店都曾经显示为“已售罄”，无法购买。

周四早些时候，正如法国网站 Watch Generation 注意到的那样，苹果无线耳机 AirPods 在欧洲许多国家的 Apple Store 和苹果在线商店都曾经显示为“已售罄”，无法购买。


据了解，AirPods 在英国、爱尔兰、德国、法国、捷克、丹麦、西班牙、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、波兰、芬兰、瑞典等国家均显示为缺货。与此同时，这款耳机继续在北美、南美和亚太地区的其他国家销售。

目前还不清楚为什么 AirPods 在如此多的欧洲国家突然无法买到，但 Watch Generation 表示，有零售消息称，法国 Apple Store 内有一款产品已经售完，目前正在等待新款产品的重新进货，这款新产品可能是下一代的 AirPods。鉴于 AirPods 的缺货情况只出现在欧洲，可能还有另一种解释与关税或汇率调整有关，因此库存短缺并不是苹果即将更新 AirPods 的明确迹象。


有传言称，苹果正在研发第二代 AirPods，它配备的无线芯片将支持“嘿，Siri”功能，而不再需要双击耳机来激活 Siri。此外，新一代 AirPods 还将搭配一个无线充电盒，可以和 AirPower 无线充电板配合使用，但是具体何时上市仍不清楚。

需要提到的是，AirPods 在许多欧洲国家的苹果在线商店上目前已经再次显示为可以购买，Apple Store 则需要等到 10 月 19 日周五才能重新发售这款耳机。

　　欢迎关注威锋网官方微信：威锋网（weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态，精选最热科技资讯。

[文章纠错]

锋友跟帖
人参与
人跟帖

热度 时间
现在还没有评论，请发表第一个评论吧！
正在加载评论

热门关注

  • 威锋客户端

  • 用微博扫我

返回顶部
关闭

威锋账号登录
用户名： (请实名认证)
Hi~我是威威！
关于我们 联系我们 大事记 法律条款 About Us

粤公网安备 44030502001011号粤ICP备07011435号-3/10 丨 新三板上市公司威锋科技（836555）

增值电信业务经营许可证： 粤B2-20130239 粤网文（2017）6454-1554号 Powered by Discuz!

触屏版

Copyright 2007-2018 © Joyslink Inc. All rights reserved 保留所有权利