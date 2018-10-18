Adobe即将为iOS平台带来这几个重磅工具

强大的专业软件才是生产力！

这是一个创意的黄金时代，我们相信每个人都有故事要说，每个人都希望在你的手机、电脑，创造新的回忆。



日前，在洛杉矶举办的 Adobe MAX 2018 创新大会上，AI、AR 跟云端成为这场技术门槛说明大会的关键词，而拥抱苹果，将一系列新工具搬上 iPad 等移动设备，则是 Adobe 将为苹果用户们带来的未来全平台体验。









图片编辑和绘画软件 for iPad

Adobe 高管现场为 iPad 演示了两个名为 Photoshop CC 和 Project Gemini 的应用。Photoshop CC for iPad 就是面向 iPad 的完整版 Photoshop 软件。它采用与桌面版相同的代码基础，性能、编辑功能方面没有任何“阉割”，旨在更好地支持 iPad 显示屏的触控功能，支持与 PC 相同的 PSD 文件、图层、蒙版和其他编辑工具。





Project Gemini 则是适用于iPad、功能超强的绘画软件，可以使用经典和动态的 Photoshop 笔刷，达成更光滑的光栅和矢量绘图，支持 Apple Pencil。





为移动平台打造的影视编辑软件

现场演示了采用 A9 芯片的 iPad 如何与 Adobe Sensei 机器学习平台完美结合，用 Photoshop CC 进行大型多层 PSD 项目。Adobe 同时还利用 Adobe Cloud，在 iPad 上演示了编辑中的 Photoshop CC 项目实时同步回桌面，从而为用户提供无缝的硬件转换体验。本次大会上，Adobe 还推出了首款面向社交媒体创作者的视频编辑软件 Premiere Rush CC ——集视频捕捉、发布和编辑为一体的跨设备应用。该应用确定支持 iPhone 和 iPad，使用者可以轻易在 iOS 设备实现与 Premiere CC 相同的影音编辑体验，同时又可以受益于 Adobe Sensei 支持的声音和语音规范，包括一键自动调节音量功能（auto-duck），调整音乐和实现声音标准化，不仅如此该应用还可与 Premiere Pro 完全集成，让你可以无缝转到桌面端进行进一步编辑。







AR 创作工具与内容分发平台

据了解，Premiere Rush CC 将以手机版、iPad 版和桌面版的形式推出，其将整合 Dropbox，允许用户选择将创意输出到 YouTube、Facebook、Instagram 和Behance 等社交平台。其功能虽不如 Premiere Pro 强大，但剪辑、视觉特效、色彩校正，声音处理等都不在话下，搭配上云端文件同步，就能让创作者无缝延续工作。Premiere Rush CC 定价个人为每月 9.9 美元，团体的话则是每月 20 美元。作为这次的压轴 Adobe 在 AR 领域的应用Adobe Project Aero，是 Adobe MAX 2018 的重头戏。Adobe Project Aero 最早于 WWDC 2018 苹果开发者大会中首次亮相，是第一款适用于苹果 USDZ 格式的应用程式，藉由 iOS 设备内建的 AR Kit 来执行 AR 功能，而且可以读取 *.PSD 档，允许用户通过 Photoshop 和 Dimensions 等 Adobe Creative Cloud 应用程序，利用图像、视频或 PSD 文件，开发属于自己的 AR 作品。









上市情报

小结

Premiere Rush CC 现已率先上市，iOS、Windows、macOS 设备可免费注册下载，Creative Cloud 会员可直接获得 Premiere Rush CC。安卓版将于 2019 年发布。Photoshop CC iPad 版、Project Gemini iPad 版以及 Project Aero 将于 2019 年推出。Project Aero 目前已发布内测版本。Adobe 积极地拥抱 iPad 和 iPhone，说到底其实就是云端跨平台的趋势所在，Premiere Rush CC、iPad 版 Photoshop CC、Project Gemini、AR 设计平台 Project Aero，都是建立在云端之上的跨平台应用，只要在平板上编修、完成初步设计，回到办公室、学校或是家中，开启电脑、登入帐密，就可以无缝接替操作。新一代的 Adobe CC 几乎都跟云端接轨，从桌面扩展到更广阔、也更贴近大众用户的平台。

同时，在本次创新大会的采访当中，Adobe 高层表示正在按照次序解决 Adobe CC 在中国市场所面临的一系列问题，并致力将更多的 Adobe CC 功能和产品带到中国市场，从而让更多的个人用户也能够发挥自己的创意。

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