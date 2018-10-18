4年未更新：新款Mac mini可能在月底发布

新Mac mini或将会是瞄准专业级用户的更新。

2014 年 10 月 16 日发布的 Mac mini，距离现在已经过去了 4 年的时间了，更准确一点，距离上一次这款设备更新，已经过去了 1462 天。





目前在苹果官网上销售的是采用第五代旧英特尔双核的 Haswell 处理器，主频高达 3.0GHz，其它技术规格包括高达 16GB 的 LPDDR3 RAM、高达 1TB 的闪存存储，以及 Intel HD Graphics 5000 或 Intel Iris 集成显卡可选，价格从 499 美元起售。

好消息是，等待更新的漫长等待可能即将结束了，因为著名苹果分析师郭明錤和 Mark Gurman 这两位老朋友都预计苹果今年晚些时候将推出一款新的 Mac mini。

郭明錤并没有透露太多关于新款 Mac mini 的消息，但他认为处理器大升级是必须有的。而 Mark Gurman 则指出，新 Mac mini 将会是瞄准专业级用户的更新，新的储存和处理器可选配置将会使得它比之前的型号贵上不少。目前还不清楚 Mac mini 是否会进行重新设计，但新的处理器配置至少会是四核的选项。

外媒认为，新款 Mac mini 可能会在本月底发布，届时新款 iPad Pro、更新后的 iMac 以及全新的 MacBook 或 MacBook Air 也可能会一并露脸。

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