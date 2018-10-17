苹果商城上架新款 Beats Studio 3 无线耳机

Skyline Collection 系列拥有水晶蓝、荒漠沙、午夜黑和魅影灰这四个配色。

威锋网 10 月 17 日消息，苹果公司在其在线商店中增加了一个新的 Beats Studio 3 无线耳机的 Skyline Collection 系列，并提供了一些新的颜色选择。





Beats Studio 3 无线耳机的 Skyline Collection 系列拥有水晶蓝、荒漠沙、午夜黑和魅影灰这四个配色。所有的配色都使用了金色的元素，比如金色的 Beats 标志和金色的带子。

Studio 3 无线耳机采用了苹果 Pure ANC (完全自适应消噪) 技术，这种技术可以在用户在听音乐时阻隔外界的噪音。Beats Studio 3 无线耳机中还配备了一个 Apple W1 芯片，方便用户在 Apple 设备间无缝设置和切换。

续航方面，在 Pure ANC (完全自适应消噪) 开启时，Beats Studio 3 无线耳机的电池使用时间最长可达 22 小时，进入低电量模式时，电池使用时间最长可达 40 小时。这款耳机还采用了 Fast Fuel 技术，充电 10 分钟即可持续播放 3 小时。

与其他的 Studio 3 无线耳机一样，新款 Skyline Collection 系列的定价为 349.95 美元（国行售价为 2863 元）。根据中国区苹果官网上的信息显示，这一 Skyline Collection 系列只有魅影灰可以购买，其余三个配色仍然显示为“即将推出”。

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