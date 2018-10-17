macOS Mojave：如何使用连续互通相机

让你大大免去设备间传输照片和扫描文档的麻烦。

连续互通是苹果为设备间互相协作而设计的一系列功能，无需拿起 iPhone，便可接打电话，在一台设备上开始撰写电子邮件、编辑文稿或浏览网页，然后转到另一台设备上继续进行等等，这都属于“连续互通”的内容。如果你拥有一台升级到 macOS Mojave 的 Mac 设备和一台升级到 iOS 12 的 iOS 设备，那么就可以体验苹果为这两个系统新加入的连续互通相机（Continuity Camera）功能了。所谓连续互通相机，意味着用 iPhone 就近拍张照片或扫描文档，它就自动出现在你的 Mac 上。所以你可以拿起 iPhone 拍个照，然后直接在 Pages 文稿中查看；或是扫描一张发票，平整的 PDF 扫描件会立即出现在访达中。连续互通相机支持访达、邮件、信息、备忘录、Pages 文稿、Keynote 讲演和 Numbers 表格，这让 iPhone 和 Mac 之间的紧密协作，又多了种一拍即合的新方式。要实现这一功能，需要满足一下三个要求：1、你的 Mac 和 iOS 设备同时打开了 Wi-Fi 和蓝牙。2、你的 Mac 和 iOS 设备使用与双重身份验证相同的 Apple ID 登录到 iCloud 。3、你的 Mac 系统是 macOS Mojave，而 iOS 设备系统是 iOS 12。满足以上三个条件，就可以使用连续互通相机。目前，连续互通相机可与 Mojave 捆绑的原生程序配合使用，它也适用于苹果的办公三件套。对于用户个人选择的第三方应用，请查找开发人员的更新。使用步骤如下：在 Mac 上打开支持的应用程序，这里我们就以“访达”为例，按住 Control 键点按某一窗口或文稿，或选取“文件”或“插入”菜单。然后，从“导入”或“插入”菜单中选择一个选项。

在文档中插入会弹出指示图标，引导用户使用 iPhone 或 iPad 进行拍照或扫描。然后，选择从 iPhone 或 iPad 导入 > 拍照，此时，在 iPhone 或 iPad 上会自动打开相机应用程序。

如果设备异常或设置不正确，则会提示“设备超时正常时，iOS 设备已连接到 Mac，拿起 iPhone 拍个照，再点击“使用照片”，一张刚拍的照片立即就会出现在 Mac 的桌面上。现在你可以根据需要编辑图片和文档了。







请注意，此功能仅支持照片，不支持 Live Photo 和视频。扫描文稿也是同样的操作方法：从 iPhone 或 iPad 导入 > 扫描文档。







转到你的 iOS 设备并打开相机，对准需要扫描的纸质文件构图拍摄。随后，相机会自动进入扫描仪模式，将照片转化为待扫描件，此时可以选择要扫描的区域，单击并拖动边角，裁剪好合适的扫描区域。

点击保存扫描。想要扫描多个文档，可以在 iOS 相机中选择继续扫描，重复以上步骤并记得保存即可。回到你的 Mac 文档，刚才 iOS 上的扫描件会显示在这里，非常方便。不过需要注意的是，使用连续互通相机扫描的文档并不会保存在 iOS 设备上。

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