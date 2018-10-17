苹果收购Asaii公司后续：并未收购全部资产

苹果只是对该公司的三位创始人进行了“聘用式收购”，而没有像之前报道的那样收购整个公司的资产。

本周早些时候，有媒体报道称苹果已经收购了总部位于旧金山的音乐分析初创公司 Asaii。虽然苹果还没有确认这个消息，但报告称苹果收购的价格接近 1 亿美元，该公司三位联合创始人已经在为 Apple Music 工作。





一份新的报告指出，音乐分析初创公司 Asaii 并没有被苹果收购，据说苹果只是对该公司的三位创始人进行了“聘用式收购”，而没有像之前报道的那样收购整个公司的资产。根据 TechCrunch 的说法，这笔交易不是对整个 Asaii 公司的收购，而是所谓的聘用式收购，通常是指一家公司因其员工的专业知识而被另一家公司收购，而不是其产品或服务。

Asaii 公司联合创始人 Sony Theakanath、Austin Chen 和 Chris Zhang 都已确认从今年 10 月开始为苹果工作，不过目前还不清楚他们具体从事什么工作。这三人的知识很有可能被用于分析音乐，支持推荐等方面。

根据 Asaii 官网的介绍显示，团队成员来自苹果、Facebook、Uber、Salesforce 等公司，有超过十年的工作经验。Asaii 提供两种产品：“A&R”（artist and repertoire，负责发掘、训练歌手和艺人）代表使用的音乐管理平台，用于快速侦察和管理人才；以及用于音乐服务的 API，用于将推荐引擎集成到他们的平台中。

虽然 Asaii 的网站目前仍处于活跃状态，但该公司在 10 月 14 日通过推特宣布将关闭，但没有解释为何要关闭运营。目前尚不清楚，如果该公司的资产不属于苹果交易的一部分，将会发生什么情况。

Asaii 于 2016 年推出，对音乐在 Apple Music、Facebook、Instagram、SoundCloud、Spotify 和推特等平台上的播放次数和其他数据进行分析，根据实时数据，每首歌曲都被分配了一个“Asaii”分数，热门的新艺人将获得 A&R 高管的关注。

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