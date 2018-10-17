配件商分享预览图：新iPad Pro使用全面屏

已经有配件制造商开始想象自己的保护壳套在新款 iPad Pro 上会是什么模样。

外界普遍预测，苹果将在本月发布两款新的 iPad Pro（留给苹果的时间不多了）。现在，已经有配件制造商开始想象自己的保护壳套在新款 iPad Pro 上会是什么模样。





外媒 Mysmartprice 首先分享了据说来自配件制造商 UAG 的一张 iPad Pro 保护壳预览图，这张图片显示的是 12.9 英寸 iPad Pro 的正面设计，很显然，UAG 所使用的设计跟之前传闻提到的 iPad Pro 细节相符，包括全面屏设计、移除 Home 键等等。

根据 9to5Mac 本月早些时候的报道，2018 年 iPad Pro 将拥有 11 英寸和 12.9 英寸两个版本，Lightning 接口将改为 USB-C，首次支持为外接显示屏提供 4K HDR 视频输出，Apple Pencil 也将获得更新。此外，新款 iPad Pro 将使用比 A12 更强大的 A12X 处理器，Face ID 将提供横向支持。

遗憾的是，苹果目前还没有宣布即将举行第二场秋季发布会，不少分析师预测苹果会在下周发出媒体邀请函，并在月底举行发布会，预计新硬件将于 11 月初发货。

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