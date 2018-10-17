苹果回应Apple ID盗刷：建议开启双重认证

苹果表示已经展开相关调查并采取多种措施保护账户安全。

10 月 16 日，苹果针对近期 Apple ID 的盗刷事件发布官方声明，表示已经展开相关调查并采取多种措施保护账户安全，同时强烈建议所有用户开启双重认证。





苹果声明如下：

我们非常重视中国消费者，希望确保他们拥有最佳的产品体验。针对消费者报告的有关网络钓鱼诈骗 Apple ID 盗刷事件我们进行了调查，在此，我们想就尚在进行中的调查给出一个说明。

当我们了解到这些事件后，第一时间组织了 Apple 工程师来寻找事件的根源。消费者的隐私和安全对我们来说至关重要。我们的调查发现，少量用户的账户在尚未开启双重认证的情况下遭遇钓鱼诈骗。同时，我们发现通过虚假的和欺诈性的退款申请试图牟利的情况有所增加。

我们已经采取了多种措施来保护我们的用户，并已防止了相当数量的欺诈交易。比如，通过审查发生在近期账户变动后的购买请求，我们拒绝了高风险的订单。由于我们的持续努力，我们已经注意到这些问题现已显著减少。

因网络钓鱼诈骗给用户带来的不便，我们深表歉意。我们正主动识别可疑活动，并与受影响的用户取得联系。我们强烈建议所有用户开启双重认证，以防止未经授权的访问。

近期支付宝曾监测到部分 Apple ID 被盗并造成资金损失，事实上无论你绑定了哪种支付方式（包括支付宝、微信支付、银行卡），不法分子均可能通过“撞库”等方式获取 Apple ID 账户密码，然后在不同设备上登录，购买游戏装备或者其他付费项目，窃取原用户账户资金。

面对这种情况开启双重认证就显得尤其重要，这项功能可以保证只有你本人才能访问自己的 Apple ID 账户，即使密码被他人知晓。因为当盗号者在其他新设备上首次登录时，需要使用六位密码再次验证身份，而这个验证码只会发送到你自己的设备上或者信任的电话号码。

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