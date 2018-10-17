苹果推出米奇90周年版Beats Solo3无线耳机

为了庆祝米老鼠 90 周年，苹果公司推出了以米奇为主题的特殊版 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机 - 米奇 90 周年版。

为了庆祝米老鼠 90 周年，苹果公司推出了以米奇为主题的特殊版 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机 - 米奇 90 周年版。





这款灰色耳机售价 329.95 美元（国内售价 2599 元人民币），带有经典的米奇设计，并且配有定制毛毡便携盒、可收藏的别针、定制图案贴纸、3.5 毫米 RemoteTalk 线控连接线和通用型 USB 充电线 (USB-A 转 USB Micro-B)。

以下是苹果对这款 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机 - 米奇 90 周年版的概述：

Beats Solo3 无线头戴式耳机米奇 90 周年版，为“The True Original”特展喝彩助威。Beats 屡获殊荣的音质和最长达 40 小时的电池使用时间，持续散发迷人魔力冷灰色耳机饰以标志性姿势的米老鼠，与我们熟知并喜爱的经典 T 恤图案相同随附定制毛毡便携盒，灵感源自米老鼠耳朵帽，并提供可收藏的别针和图案贴纸，以纪念此次联名合作。

米奇在 1928 年 11 月 18 日首次亮相，取代了幸运兔子奥斯华，并在短片《汽船威利》(Steamboat Willie)中首次登场，从此米奇出演了 130 多部电影，包括短片和长片。米老鼠现在是最具代表性和最著名的迪士尼人物之一，这可能就是苹果公司设计米奇主题耳机的原因。Beats 品牌在过去也做过类似的角色合作，曾经推出过 Hello Kitty 主题的单人无线耳机和 UrBeats。

而根据中国区苹果官方网站上的信息显示，新款 Beats Solo3 Wireless 头戴式耳机 - 米奇 90 周年版仍然显示为“即将推出”。

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