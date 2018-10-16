iPhone XR需求很强劲?供应商仍持谨慎态度

如果即将上市的 iPhone XR 未能刺激市场的整体需求，苹果可能会放慢订单速度。

虽然苹果分析师郭明錤的最新报告显示，苹果新款 6.1 英寸 iPhone XR 的销量将高于去年 iPhone 8 系列发布初期的销量，但是根据《电子时报》的报道，台湾供应商对 iPhone XR 的订单仍然持谨慎态度。





《电子时报》称，供应商不确定 iPhone XR 的订单是否足够强劲，足以克服全球智能手机市场停滞不前和中国市场下滑的局面。消息人士称，如果即将上市的 iPhone XR 未能刺激市场对 iPhone 的整体需求，苹果可能会放慢订单速度。

该报告援引未透露姓名的消息人士的话说，一些供应商预计将在今年最后一个季度出现销售疲软，其中包括 A 系列芯片供应商台积电。以台积电为例，该消息人士表示，台积电第四季度营收可能低于预期，这可能促使该公司下调 2018 年全年的销售预期。

另一家专门生产镜头的苹果供应商大立光电最近披露，今年 10 月的出货量预计将下降，并且 11 月还将进一步下降。该公司还警告称，关于 12 月份的订单情况仍不清楚。由于 iPhone XR 目前还没有正式开卖，大立光电目前所掌握的数据都是基于 iPhone XS 和其他机型的销量的。

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