苹果今推送iOS 12.1的第四个开发者测试版

2018-10-16 02:20:12
小熊蓝斯
威锋网
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如无意外，公测版也将很快到来。

苹果今天凌晨向开发者推送了 iOS 12.1 的第四个 Beta 版本，这距离第三个测试版发布仅仅过去了一周的时间。


注册开发者可以从苹果开发者中心下载最新的 iOS 12.1 测试版，又或者是从开发者中心安装正确的配置文件后通过 OTA 的方式进行下载。至于最新测试版带来了什么新功能还有待观察，预计更多的是以修复 Bug 为主。

iOS 12.1 包含了苹果承诺将提供给 iPhone XS 和 XS Max 的几项新功能。该测试版引入了对 eSIM 的支持，eSIM 是一种数字 SIM 卡，可让您从运营商处激活蜂窝计划，而无需使用物理 SIM 卡。

运营商需要实施对 eSIM 的支持，这可能需要等到 iOS 12.1 正式发布之后了。在美国，AT＆T，Verizon 和 T-Mobile 都将支持 eSIM。

iOS 12.1 更新带来了全新的实时景深控制功能，这一功能可让您在拍摄之前调整人像模式照片的景深。 目前，在 iOS 12 中，景深控制仅可在拍摄后进行编辑。

除了这些 iPhone XS 和 XS Max 的功能外，iOS 12.1 还重新引入了在 Beta 测试期间从 iOS 12 中删除的群组 FaceTime 功能。群组 FaceTime 出现在许多早期的测试版中，但最终被删除，因为苹果需要更多的时间来测试它。另外，该更新还为 iPhone 和 iPad 添加了 70 多种新的表情符号，其中包括芒果、袋鼠、孔雀、龙虾、蛋糕等等。

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