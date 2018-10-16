乔纳森：设计iPhone时无法预测所有的后果

在谈及科技成瘾这一话题时，乔纳森说，这仅仅取决于用户如何使用设备。

苹果公司的首席设计师乔纳森·伊夫(Jony Ive)在出席 WIRED25 活动时接受了《Vogue》主编安娜·温图尔(Anna Wintour)的采访。在谈及科技成瘾这一话题时，乔纳森说，这仅仅取决于用户如何使用设备。





“我认为可以上网是件好事，真正的问题是你上网做什么。”在科技成瘾这个话题上，乔纳森指出，创新的本质之一在于你不可能预测所有的后果。对于 iPhone 这样的产品，苹果公司从来没有想到它会导致智能手机成瘾率大幅上升。与苹果过去的声明一样，乔纳森表示，他作为设计师的职责并不会在产品发布之后结束。他认为在每个项目的结尾会得到两样东西：开发的产品和学到的经验。

温图尔在采访中提到了跟苹果的保密工作有关的话题，乔纳森表示，苹果的保密文化仅仅是因为一些产品从未在市场上出现过，正因如此，该公司喜欢在发布产品时设定预期值，让世界知道应该期待什么，而不是可能会发生什么。

“我做这个的时间已经够长了，我真的觉得我们有责任不去混淆或制造更多关于工作内容的噪音，因为我知道有时候这是行不通的。”

在采访结束时，温图尔问乔纳森，是什么让他一直在苹果公司工作，为什么他还在继续他的工作。乔纳森的回答是：“如果你失去了那种孩童时期的兴奋，我想是时候做点别的了。”温图尔问他是否到了那个时候，他回答说没有。

在一个智能手机设计开始变得平稳的时代，苹果的首席设计师仍然对创新充满激情，这一点无疑会让果粉对苹果未来的产品更加期待。

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