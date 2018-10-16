郭明錤：6.1英寸iPhone XR销量将高于预期

郭明錤在报告中更新了对苹果 2019 年第一季度 iPhone 销量的估计。

在上周预测了 iPhone XR 在中国的强劲销售后，苹果分析师郭明錤在一份新的报告中预测 iPhone XR 的销量将比去年的 iPhone 8 好得多，主要原因包括更新的 iPhone 设计、无边框显示屏和双卡双待等等。





郭明錤在报告中更新了对苹果 2019 年第一季度 iPhone 销量的估计。他认为 iPhone XR 的销量将高于预期，他预测的销量从假日销售季的 3300 万至 3500 万部提升至 3600 万至 3800 万部。如果 iPhone XR 的销量达到这一数字，它的需求将超过去年 iPhone 8 的需求。

该报告还预测，就明年第一季度的销量而言，iPhone XR 将超过智能手机市场的其他对手。虽然大多数品牌的手机销量在假日季后将下滑 30% 至 40%，但郭明錤估计，iPhone 销量跟去年相比只会下降 25% 至 30%。

出于对 iPhone XR 的看好，郭明錤认为苹果第四季度的 iPhone 总出货量将达到 7800 万至 8300 万部，高于他此前预估的 7500 万至 8000 万部。最后，郭明錤指出 iPhone XR 将是苹果 2019 年 iPhone 同比增长的关键，预计增长幅度将达到 10%。

而在之前的一份报告中，郭明錤认为苹果明年将继续在新款 iPhone 上使用 IP68 的防尘抗水等级，并预测苹果下一代 iPhone 的尺寸将保持跟今年一样。

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