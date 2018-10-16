Apple Watch 已被用于关节置换患者的研究

作为一种易于使用的健康追踪解决方案，Apple Watch 正在不断发展。

作为一种易于使用的健康追踪解决方案，Apple Watch 正在不断发展，尤其是针对与心脏相关的问题，这要归功于心率提醒和即将推出的心电图功能。而作为一项针对关节置换病人的新临床研究的一部分，将有多达 1 万人佩戴 Apple Watch 来帮助完成研究。





医疗设备公司 Zimmer Biomet 和苹果公司合作开发了一款新的 mymobility 应用程序，该应用将与智能手表上的数据相结合，以确定为什么一些膝关节和髋关节置换的病人比其他人恢复得更快。

Mymobility 应用程序将被安装在 Apple Watch 和 iPhone 上，该应用只对参与研究的患者开放。这款应用程序将指导患者康复，并让外科医生向患者的 Apple Watch 发送提醒和建议，而苹果的智能手表将向医疗专业人士提供相关反馈。因此，mymobility 应用除了能够为关节置换病人提供帮助之外，它还有望为外科医生研究如何提供更好的术后护理提供参考。

苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯(Jeff Williams)对此发表评论称：“我们认为，增强消费者权益的最佳方式之一，是让他们能够利用自己的健康和活动信息改善自己的护理。我们很自豪可以让膝关节和髋关节置换术患者能够使用他们自己的数据，并与他们的医生无缝地共享数据，以便他们能够以一种新的方式参与他们的护理和康复。这一解决方案将使消费者在手术前后不断与医生联系起来。”

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