2019年iPhone的防尘抗水等级将保持为IP68

随着 2018 年 iPhone 阵容的亮相，分析师们已经开始将注意力转向 2019 年的 iPhone。

随着 2018 年 iPhone 阵容的亮相，分析师们已经开始将注意力转向 2019 年的 iPhone。知名苹果分析师郭明錤在周一的一份新报告中表示，新设备将的防尘抗水等级将跟 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR 一样。





郭明錤在报告中指出，2019 年 iPhone 系列的防尘抗水等级将继续保持 IP68，不会增加额外的保护，但也不会减少。这份报告被提供给了台湾的《经济日报》，不过并没有提供 2019 年 iPhone 产品线的其他信息。

跟 2017 年的 iPhone X 相比，苹果在 iPhone XS 系列和 iPhone XR 上做出了一些性能上的升级，其中就包括防尘抗水等级的提升，从去年的 IP67 提升到了今年的 IP68，在最深 2 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。

在此之前，还有一些报告对明年的 iPhone 进行了预测，包括 Face ID 的升级等等。另外，上周 Digitimes 报道称，台积电明年将继续为 iPhone 独家供应下一代 A13 处理器。苹果曾公开称赞台积电能够大批量生产高质量产品。在上个月的苹果发布会上，苹果声称他们是第一家使用 7nm 芯片的手机公司，这在很大程度上归功于台积电的能力。

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