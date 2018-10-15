高盛：iPhone在中国的销量可能会受到重创

高盛的分析师罗德·霍尔认为苹果的季度收益和中国市场的未来前景可能会受到显著影响。

高盛的分析师罗德·霍尔(Rod Hall)认为苹果的季度收益和中国市场的未来前景可能会受到显著影响。他对中国市场“消费需求迅速放缓”的分析显示，中国智能手机销量同比下降 15%。





这位分析师称，这种疲软对苹果的影响是立竿见影的。该分析师在报告中写道：“在我们上一份报告中，苹果的上涨潜力主要集中在中国对更大屏幕机型的需求上。如果疲弱的消费者需求持续下去，并影响高端市场，那么苹果在第四季度盈利提高的潜力可能会降低。”

然而，这与 10 月 11 日另一位分析师的报告正好相反。在那份报告中，郭明錤称，大多数国内手机制造商的产品销量都在十一黄金周期间出现了同比下降，并将此归咎于创新不足，他认为部分消费者倾向于使用旧款 iPhone，或等待即将于 10 月 19 日开启预购的 iPhone XR。

霍尔预计，苹果假日季的销量将达到 8000 万部，其中 16% 来自中国市场，低于 2017 年假日季的 19%。霍尔预计的这一数字略低于其他分析师提到的 8100 万至 8500 万。另外，霍尔仍然维持了 9 月份预测的 240 美元的苹果目标股价。

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